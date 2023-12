Soccer: l'Ascalon Saint-Georges fait peau neuve

Le club de soccer de l'Ascalon Saint-Georges a procédé cette semaine au lancement de sa toute nouvelle image avec un logo plus épuré et des nouveaux uniformes pour les saisons 2024-2027.

L'organisation a tenu une soirée de lancement le mardi 28 novembre dernier au Boston pizza de Saint-Georges. Une soixantaine de personnes étaient présentes pour assister à ce dévoilement des deux nouveaux uniformes du volet compétitif et du nouveau modèle d’uniforme récréatif qui sera décliné en huit couleurs différentes.

Notons justement que les maillots bleu et vert ainsi que vert et bleu seront les deux maillots des équipes compétitives et que le bleu pâle et le rouge seront deux des couleurs des équipes récréatives.

Ces uniformes seront visibles partout sur les terrains de Saint-Georges et ailleurs dans la région à compter de la saison estivale 2024.