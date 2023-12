Le Perfection-Auto l’emporte contre Saint-Ephrem

Un seul match pour le Perfection-Auto de Beauce-Etchemin le week-end dernier, qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac.

C’est du côté de Saint-Ephrem que les hommes de Stéphane Poulin disputaient la victoire au Garage Turcotte de l'endroit. Ces derniers prennent d'ailleurs les devants 1 à 0. Grâce à un but de Jacob Bolduc en désavantage numérique, le Perfection-Auto crée l’égalité dans le match.

En échappé, Jordan Poulin, sur une passe de Justin Maras, donne l’avance à l’équipe de Beauce-Etchemin. Justin Dubé fait mal à Saint-Ephrem un peu plus tard et Olivier Bouchard vient clore le débat avec un but dans un filet désert. Marque finale: Perfection-Auto 4, Saint-Ephrem 1.

Le défenseur Justin Maras, avec deux passes, a été choisi le joueur du match Thai-Zone.

Un gros week-end sur la route est prévu pour le Perfection-Auto. Il sera à Lac-Mégantic ce vendredi 8 décembre et le lendemain, c’est à Saint-Victor dans un match important que Beauce-Etchemin sera en action.

Collaboration au texte: Stéphane Poulin