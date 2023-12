LHCS: Saint-Prosper et Saint-Joseph en réussite

Trois matchs étaient présentés en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud, ces rencontres étant toutes présentées le vendredi 8 décembre.

Les personnes présentes dans les trois arénas concernés ayant eu droit à beaucoup d’action, ces rencontres se terminant toutefois, deux fois sur trois, par des victoires de l’équipe visiteuse.

Menés par Gabriel Beaudoin qui a inscrit un tout du chapeau en troisième période, en plus d’amasser deux passes, les Hunters de Saint-Prosper ont signé un gain de 7-4 sur les Éperviers de Saint-Charles vendredi soir au Centre récréatif Desjardins.

Ne pouvant profiter de quatre avantages numériques en première, période lors de laquelle ils ont dominé 14-6 au chapitre des tirs au but, les Hunters ont vu les visiteurs prendre les devants 1-0 lorsque Keven Dupont a inscrit le premier but du match à 8:07 sur des passes d’Olivier Patry et du gardien Christopher Gallant.

Les élans ont été somme toute partagés en deuxième, chaque équipe inscrivant deux buts. Après avoir vu Keven Dupont doubler l’avance des Éperviers, à 2:11, les Hunters ont créé l’égalité avec deux buts en quatre minutes, ceux-ci étant l’œuvre de William Poulin à 6 :49 et Jérémie Roy, son 10e de la saison à 10:48. Jessy Croteau a permis aux visiteurs de rentrer au vestiaire avec une avance d’un but alors qu’il ne restait que 13 secondes à jouer à l’engagement et Gabriel Bouchard a porté la marque 4-2 à 1 :40 en troisième avant que les Hunters ne répliquent avec cinq buts consécutifs pour l’emporter.

Gabriel Beaudoin a lancé l’assaut avec son premier du match à 4:50, puis Thomas Paré-Bourque a créé l’égalité 4-4 à 9:05. Après que Cédric Poulin eut inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 11:10, Gabriel Beaudoin a ajouté les buts d’assurance à 16:01 puis à 18:29, tuant ainsi dans l’œuf toute tentative de remontée tardive des Éperviers.

Deux tours du chapeau chez le Familiprix

Pendant ce temps à l’aréna de Montmagny, les 406 personnes présentes ont eu droit à un festival offensif qui s’est terminé à la Familiprix de Saint-Joseph qui a eu raison du Décor Mercier de l’endroit par la marque de 7-5. Jacob Jacques et Alexandre Mathieu ont mené l’attaque des vainqueurs avec un tour du chapeau chacun, leur coéquipier Marc-Antoine Perron-Rousseau participant à cinq buts des siens.

Après que Jacob Jacques eut donné les devants aux Joselois à 3:34, le # 26 du Familiprix s’est fait le complice du premier du match d’Alexandre Mathieu à 10:51.

Olivier Coulombe a permis au Décor Mercier de réduire l’écart à 2-1 à 19:07, ce filet semblant donner des ailes aux locaux qui ont pris les devants 3-2 avec deux en un peu plus d’une minute en début de deuxième : Coulombe a créé l’égalité à 3 :25 avant de voir Justin Bernier inscrire son 11e de la saison à 4:44.

Le Familiprix a toutefois retraité au vestiaire avec une avance d’un puis puisqu’après que Jacob Jacques eut créé l’égalité avec son deuxième de la rencontre à 11:23, Alexandre Mathieu a donné l’avance aux siens avec deuxième du match lors d’un avantage numérique à 17:46.

Les échanges de buts se sont poursuivis en deuxième moitié de troisième. Après que Justin Bernier eut créé l’égalité 4-4 en avantage numérique à 9:05, Maxime Cliche a redonné les devants aux visiteurs 31 secondes plus tard. Jean Daniel Gauthier a créé l’égalité 5-5 à 12:26 et alors que tout semblait pointer vers une prolongation, le Familiprix a profité d’un avantage numérique de deux hommes pour inscrire le but gagnant, Jacob Jacques complétant son tour du chapeau à 17:53. Alexandre Mathieu, avec lui aussi son troisième de la rencontre, a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert à 19:25.

Lotbinière s’impose à Sainte-Marie

Dans le dernier match de la soirée et de la fin de semaine présenté au Centre Caztel de Montmagny, un doublé de Joey Beaudoin a permis aux Mercenaires de Lotbinière de triompher des meneurs au classement général, le Giovannina de Sainte-Marie, par la marque de 3-2 en temps régulier. Soulignons ici l’excellente performance du gardien Jean-Philip Fecteau qui, dans la défaite, a repoussé 38 des 41 tirs contre lui, son vis-à-vis Thomas Boucher cédant à deux reprises sur 22 tirs.

Jason Breton a profité d’un avantage numérique pour donner les devants 1-0 à 13:55 en première, mais Joey Beaudoin a lui aussi profité d’une punition à l’adversaire pour créer l’égalité à 18:59. Mickaël Bélanger a été le seul marqueur de la deuxième, ce qui procurait une avance de 2-1 aux visiteurs à 12:23.

Joey Beaudoin a marqué ce qui allait devenir le but vainqueur sans aide à 13:15, puis William Dumont, avec son 9e de la saison en avantage numérique à 15:50, allait permettre aux Mariverains d’espérer, ceux-ci ne pouvant toutefois pas créer l’égalité.

Le classement se resserre dans l’ouest

La défaite du Giovannina combinée avec les victoires de ses trois opposants fait en sorte que le classement s’est resserré dans la section Ouest, Sainte-Marie étant toujours premier avec 16 points, deux de mieux que Saint-Joseph qui a toutefois disputé un match de plus que ses adversaires de la 173. Lotbinière et Saint-Prosper demeurent à distance d’atteinte avec 12 et 10 points respectivement.

Aucun changement dans l’est alors que Saint-Jean-Port-Joli conserve son avance, le Pavage Jirico ayant 12 points contre 11 pour Saint-Charles et Montmagny. Inactif, le Plastiques Moore demeure loin derrière avec quatre points en neuf matchs.

Soulignons que cinq matchs seront à l’affiche le week-end prochain, avec un programme complet le vendredi 15 décembre alors que les huit équipes du circuit seront en action.

Pour cette occasion, Saint-Jean-Port-Joli visitera Saint-Prosper à 20 h, Saint-Charles recevra Montmagny (21 h), Saint-Damien rendra visite aux Mercenaires de Lotbnière à l’aréna de Saint-Gilles (21 h) et Saint-Joseph recevra Sainte-Marie, également à 21 h. Le dimanche 17 décembre, Montmagny se rendra à l’aréna de Saint-Damien pour se mesurer au Plastiques Moore, rencontre qui débutera à 14 h.