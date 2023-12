Le centre de ski Saint-Georges ouvrira le vendredi 22 décembre

Le centre de ski Saint-Georges procédera à l’ouverture de sa saison 2023-2024 le vendredi 22 décembre prochain de 9 h à 17 h.

Ainsi, les pistes, qui seront ouvertes pour ce début de saison, seront les suivantes :

- l’Experte avec les modules;

- la Saint-Georges;

- la Mario-Bureau;

- la Débâcle;

- les deux pentes-écoles.

Les pistes, situées à l’est du T-bar ainsi que la piste de randonnée alpine, ouvriront dans les jours suivants, dépendamment des quantités de neige reçues.

Pour la période des fêtes, les utilisateurs du centre de ski pourront donc dévaler les pistes les 22 et 23 décembre, du 26 au 31 décembre ainsi que du 2 au 8 janvier inclusivement. Par la suite, le centre ouvrira les mercredis et les vendredis de 17 h à 21 h ainsi que les samedis et les dimanches de 9 h à 17 h. Les pentes-écoles seront ouvertes de 9 h à 16 h durant la période des fêtes ainsi que les samedis et les dimanches pour les semaines subséquentes.

Les skieurs et les skieuses pourront consulter le site Web et la page Facebook du centre de ski pour obtenir plus de détails.

Les cours privés s’amorceront dès le 22 décembre. Le casse-croûte et la boutique de location seront ouverts aux mêmes heures d’ouverture que la station de ski.

Précisons que le centre de ski Saint-Georges, qui totalise 12 pistes lorsque les quantités de neige le permettent, compte plus de 1 500 détenteurs de billets de saison pour la prochaine année, un record dans l’histoire du centre de ski.