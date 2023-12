Les équipes de hockey du Canam Beauce-Appalaches actives en fin de semaine

Les équipes de hockey du Canam Beauce-Appalaches étaient sur la glace au cours de la dernière semaine.

M13 AAA

Une seule partie au programme, c’est du côté du Centre Récréatif Desjardins de St-Prosper que l’équipe recevait la visite du Blizzard. Le Canam frappe 2 fois en première période par l’entremise d’Étienne Ferland et Louis-Joey Poulin et prend les devants 2 à 1. Jacob Doyon et Ethen Thibodeau donnent l’avance 4 à 1 au Canam après deux périodes. Le Blizzard tente une remontée et réduit l’écart 4 à 3, mais, en fin de rencontre, Jean-Raphaël Levesque marque en avantage numérique et le M13 AAA l’emporte 5 à 3.

M13 ELITE

Le Canam était en tournoi ce weekend au challenge M13 AAA. Première partie à oublier alors que l’équipe s’incline 8 à 1 contre les Espoirs du Saguenay. Le deuxième duel opposait le National de Montréal à notre équipe M13 Élite. Menant 3 à 1 après deux périodes, Le Canam ne peut contenir l’attaque du National et celle-ci revient avec 4 buts et le National l’emporte 5 à 4. Pour continuer dans le tableau, le Canam devait l’emporter contre Les Conquérants B.L. Tirant de l’arrière 3 à 0 après deux périodes, Loïc Fortin et Samuel Beaulieu marque dès la première minute de jeu en troisième pour réduire l’écart. Le Canam a des bonnes chances d’égaliser, mais le manque d’opportuniste cause leur perte et le tournoi se termine par une défaite de 5 à 2.

M15 AAA

C’est à Drummondville que notre équipe rendait visite à l’équipe Cascades Élite. Le Canam prend les devants 3 à 1 en début de deuxième période et se dirige vers une victoire, mais le Cascades Elite revient en force avec 3 buts et mène au tableau 4 à 3 après deux. Ludovic Plante finalise son tour du chapeau en fin de troisième période et permet au Canam de partir de Drummondville avec une partie nulle de 4 à 4.

M15 Élite

Vendredi soir, l’équipe se rendait à Lévis pour y affronter Les Corsaires. Une partie ou les unités spéciales ont fait la différence avec deux buts en avantage numérique et un but en désavantage numérique pour les Corsaires et l’équipe s’incline 4 à 1.

Dimanche, à St-Prosper, c’était au tour des Corsaires de nous rendre visite. Avec une égalité de 2 à 2 après deux périodes, les deux équipes explosent avec un total de 7 buts en troisième période, mais les Corsaires l’emporte 6 à 5. Anthony Breton a été le meilleur pointeur du Canam avec une fiche de 2 buts et une passe.

M17 AAA

Une fin de semaine chargée pour notre équipe M17 AAA alors que 3 parties étaient au programme. Vendredi le 8, l’équipe se rendait à Beauport pour affronter Les As de Québec. Tirant de l’arrière 2 à 0 au milieu de la troisième période, William Lessard réduit l’écart à un but et avec 44 secondes à jouer à la rencontre, Charles-Antoine Dubé marque et la partie se termine 2 à 2.

Samedi, c’est du côté de Beloeil que l’équipe affrontait Les Gaulois du Richelieu. C’est une fin un peu différente, mais aussi avec peu de temps au cadran alors que les Gaulois marquent avec 22 secondes au cadran et le Canam s’incline 3 à 2. On termine le voyage sur la route à Sherbrooke contre les Harfangs. Tirant de l’arrière 2 à 1 après deux périodes, le Canam est incapable de trouver le fond du filet en troisième et s’incline 3 à 1.