Chevaliers de Lévis: belle remontée en lever de rideau 

Après une dernière fin de semaine de succès pour les protégés de Pier-Luc Giguère, le défi du Challenge CCM de la LHM18AAAQ les attendait. C’est plusieurs parties consécutives qu’il allait se succéder.

Pour entamer ce tournoi, les Chevaliers de Lévis affrontent les Gaulois de Saint-Hyacinthe. C’est le gardien de deuxième année, Philippe Boucher, qui défendra la cage de Lévis alors que Benjamin Colbert est l’homme d’Alex-André Perron.

Le premier ne se passe pas comme prévu alors que les Chevaliers passent de nombreuses minutes dans le territoire ennemi, mais ne peuvent la mettre derrière le gardien adverse. Les Gaulois saisissent les chances alors qu’à mi-chemin Jérôme l’Heureux bat Philippe Boucher pour donner l’avance aux Gaulois. Après 20 minutes de jeu, Saint-Hyacinthe mène 1-0.

Le deuxième vingt regorge d’Intensité pour Lévis, mais ne parviennent pas à s’inscrire à la marque. C’est un peu le même scénario qu’au premier tier qui se produit alors que Dylan Dumont double l’avance des siens en toute fin d’engagement. Après 40 minutes de jeu au Centre Multisport de Châteauguay, les Gaulois ont l'avance 2 à 0.

Les Chevaliers continuent avec la même énergie que depuis le début de la partie et tentent de renverser la vapeur au pointage. Jacob Boucher réussit à garder la rondelle en territoire adverse ce qui permet à Malcom Dumont de tirer au filet et Julien Croteau déjoue Colbert. 7 minutes plus tard, le vétéran Nathan Langlois effectue du bon travail pour remettre à Dumont qui déjoue à son tour le cerbère de Saint-Hyacinthe. C’est à ce moment 2-2 jusqu’en tout de fin de période. Cependant avec moins de 30 secondes à faire, Lacroix s’amène à 2 contre 1 avec Malcom Dumont. Ce dernier décide de tirer et le numéro 26 de Lévis récupère le retour pour battre Colbert et par le fait même de donner la victoire aux Chevaliers.

Lévis l’emporte 3-2.

Les Chevaliers seront de retour sur la patinoire aujourd'hui en fin d’avant-midi alors qu’ils feront face aux Wild de Kensington. Cette dernière est une équipe inconnue pour les Lévisiens alors qu’elle provient de l’Île-du Prince-Édouard. La partie est prévue pour 11 heures.

Les joueurs du match ont été Malcom Dumont des Chevaliers et Dylan Dumont des Gaulois.