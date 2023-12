Le Mont Adstock inaugure son nouveau chalet multiservices

Le gardien de Saint-Elzéar et joueur des Phoenix de Sherbrooke, Samuel St-Hilaire, ainsi que Rosalie Breton de Saint-Bernard et joueuse des Titans du Cégep de Limoilou, ont été sélectionné respectivement par l'équipe Canada Junior et l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans. Samuel St-Hilaire est actuellement au camp de sélection de ...