Les Condors ne laissent aucune chance aux Phoenix de Montréal

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches rencontraient le Phoenix de Montréal, ce jeudi 21 décembre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les hommes de Jonathan Ferland ont largement dominé la rencontre en l'emportant 8 à 3 et signent leur 7e victoire consécutive.

Les Condors sont très bien rentrés dans leur match en prenant plusieurs tirs dès le début. Malgré une grosse intensité en première période, les blancs et verts ont mis du temps à trouver le chemin du filet. Il aura fallu attendre le milieu de cette première période pour les voir prendre l'avantage. Ce premier but déclenche une avalanche de toutous sur la glace. Les Condors viendront ajouter encore un but au même titre que Montréal avant la pause. 2 à 1 et 18 tirs à 9 pour les Beaucerons.

Au retour des vestiaires, les Condors semblent vouloir plier la rencontre en venant un but dès le retour sur la glace. Deux buts coup sur coup viendront compléter le bon travail des joueurs du Cégep Beauce-Appalaches. Le score se porte à 5-1. En milieu de période, les Condors se baladent et ajoutent encore deux buts à leur compteur, sans voir de réaction du côté du Phoenix. 7 à 1. Finalement, ces derniers arriveront à trouver une faille en fin de période pour ajoute un but. Score à la seconde pause: 7 à 2 et 35 tirs à 20 pour les Condors.

La dernière période verra les deux équipes ajouter un but à la marque du match pour porter le score final à 8-3. Le gardien, Luc-Antoine Labbé a réussi à stopper 26 tirs en l'absence de William Gagné. Les Condors viendront boucler leur année dès ce soir avec leur dernier match à Terrebonne.