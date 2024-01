Les Condors remontent en deuxième place du classement

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont vaincu l'Everest de la Côte-du-Sud et montent ainsi à la deuxième place du classement de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec.

Les hommes de Jonathan Ferland l'ont emporté par la marque de 7 à 9 devant leurs 638 partisans au centre sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges.

En première période, c'est Justin Breton qui ouvre le score en moins de deux minutes de jeu. Quelques secondes plus tard, l'Everest réplique. Charles-Étienne Hébert inscrit ensuite un deuxième but pour les Condors, puis l'Everest réplique de nouveau. Cette période se termine avec un troisième but des Condors, cette fois inscrit par Alexis Gagné.

Pendant la deuxième période, Xavier Labbé marque un point, puis Nathan Plamondon-Michaud passe le score à 5 pour les locaux. L'Everest marque un troisième but, mais Tristant Dussault marque et la période se finit à 3-6.

Enfin, l'Everest donne un coup de chaud au Condors en inscrivant deux points à la troisième période. Alexis Gagné offre un but de confort aux locaux, mais l'Everest remonte d'un nouveau but. Dans une cage vide, Alexandre Lamarre suivi de Marc-Antoine Belzile marqueront les derniers buts Condors alors que les adversaires mettent la rondelle dans le filet pour la dernière fois du match avec 3 secondes à jouer avant le coup de sifflet final.

Notons que le gardien de but des Condors, William Gagné, a de nouveau fait une prestation remarquable avec 50 arrêts durant ce match.

Les étoiles du match sont:

1re étoile: Justin Breton des Condors

2e étoile: Jonathan Nteziyaremye de l'Everest

3e étoile: Xavier Labbé des Condors