Le 51e Tournoi Bantam de Saint-Georges débute ce soir

C'est ce soir que le premier week-end du Tournoi de hockey Bantam de Saint-Georges, qui se déroule sur deux fins de semaine, prend son envol au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Deux parties seront à l’affiche dans la catégorie A, dont l’équipe du Regroupement Saint-Georges/Beauce-Centre qui disputera la victoire aux Commandeurs de Pointe-Lévy. Le tout débute à compter de 17 h.

Rappelons que 56 équipes sont inscrites dans six catégories différentes, ce qui constitue un record dans l'histoire de l'événement.

À compter de ce soir et jusqu'à dimanche, les classes A, B et BB seront en action, alors que pour la deuxième fin de semaine (18 au 21 janvier), ce seront les équipes scolaires qui auront toute la place, soit les niveaux D1, D2 et D3.

L’entrée au tournoi est totalement gratuite. Pour connaître l'horaire des parties, simplement cliquer ici.