Lynx hockey: deux victoires et deux défaites à Malartic

Deux équipes hockey des Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville ont fait beaucoup de route, le week-end dernier, afin de jouer des matchs contre le Filon Or et des Bois de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue

Pour la formation M15 D2, le voyage en a valu la chandelle, avec des victoires de 4-0 et de 5 à 1.

Les joueurs seront encore sur la route en fin de semaine alors qu’ils participeront au défi RSEQ en jouant leurs deux premières parties ce jeudi 18 janvier au Complexe du Séminaire Saint-François à Saint-Augustin. Ils joueront contre les Corsaires de Lévis et contre l’équipe du Collège Saint-Hilaire.

Le scénario a été moins rose pour les Lynx M15 D1 qui se sont aussi rendus à Malartic. La partie de vendredi dernier est à oublier. Très rapidement, le Filon Or et des Bois a marqué. Les Lynx ont quand même remonté la pente et ils ont réussi à noircir la feuille de pointage à cinq reprises. Val d’Or l’a toutefois emporté au compte de 9-5.

Le lendemain, les joueurs étaient confiants, et le match fut beaucoup plus serré, mais l’offensive a eu de la difficulté à produire. Ce fut une défaite 2-1 pour les Beaucerons.

Ce sera un retour à la maison, à l’aréna EJM/René-Bernard, ce week-end prochain, où l’équipe disputera trois parties en trois jours.

Le Collège de Lévis sera visiteur ce vendredi 19 janvier à 18 h 30, alors que le samedi 20 janvier à 16 h et le dimanche 21 janvier à 10 h 30, l’équipe de l’École secondaire du Mistral sera leur adversaire.

Lynx M13 D1

Les Lynx ont commencé leur week-end de travail de belle façon en allant chercher la victoire, vendredi dernier, contre les Commandeurs du Collège de Lévis. Ce fut un match chaudement disputé, qui s’est soldé par une victoire de 4-3 pour les locaux. Les Lynx ont fait preuve de discipline et de persévérance tout au long de la rencontre et ils ont pu compter sur une performance fumante de leur cerbère.

Pour leur deuxième partie de la fin de semaine, les Lynx ont poursuivi leur lancée, dimanche après-midi, en jouant deux très belles premières périodes. Au moment de retourner au vestiaire, l’équipe menait 3-1 face à l’adversaire, la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette. Cependant, les jeunes joueurs se sont fait surprendre, en début de troisième période, par trois buts rapides de l’équipe visiteuse. Les Lynx ont continué leur travail et ils ont égalisé la marque 4-4. L’Ancienne-Lorette a, ensuite, inscrit un but dans un filet désert se sauvant ainsi avec la victoire.

Les Lynx devront miser sur les éléments positifs de ces dernières parties lors de leur prochaine fin de semaine puisqu’ils seront à leur deuxième défi RSEQ. Cette fois, ce sera du côté de Saint-Léonard-d’Aston. Le jeudi 18 janvier, les joueurs de l’École Jésus-Marie de Beauceville affronteront l’équipe du Collège Sainte-Anne alors que vendredi, c’est l’équipe du Séminaire Saint-François qui sera leur adversaire.

Lynx M18 D1 relève

Après un long repos d’un mois, les Lynx M18 D1 sautaient sur la patinoire EJM/René Bernard, la fin de semaine dernière, alors qu’ils jouaient deux parties contre l’équipe de l’École secondaire Armand-Saint-Onge.

Les Beaucerons ont eu un match difficile et se sont inclinés au compte de 6-2 lors de la première rencontre.

Les joueurs ont rebondi, le lendemain, poussant la rencontre en tirs de barrage. Ils ont tout de même vu leur adversaire se sauver avec la victoire au compte de 5-4.

Les Lynx joueront trois parties en trois jours à l'Aréna EJM/René-Bernard.

Le vendredi 19 janvier à 16 h 15, ils tenteront de soutirer la victoire à l’Académie Saint Louis, alors que le samedi 20 janvier à 17 h 30 et le dimanche 21 janvier à 12 h, l’équipe de l’École secondaire Paul-Hubert sera visiteuse.