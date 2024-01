Marie-Philip Poulin et Montréal s'inclinent pour la première à domicile

Après avoir fait un tour du chapeau contre New York le 11 janvier, Marie-Philip Poulin et ses coéquipières de Montréal effectuaient leur premier match à domicile ce samedi 13 janvier contre Boston.

Le match s'est soldé par une défaite 3 à 2 en prolongation malgré un but refusé de la capitaine qui aurait pu donner la victoire aux siennes.

Erin Ambroise et Laura Stacey auront été les deux premières à ouvrir le score pour Montréal dans les deux périodes, portant le score à 2 à 0. Malheureusement, les joueuses de Boston vont réagir par deux fois pour recoller au score dans la seconde période, emmenant les deux équipes en prolongation.

En début de prolongation, Marie-Philip Poulin récupère une rondelle pour aller la mettre au fond des filets. Montréal pense tenir sa victoire, mais l'arbitrage vidéo pense autrement. Le but est refusé pour un contact sur la gardienne américaine

C'est un but d'Amanda Pelkey inscrit à 2:17 de la période additionnelle qui a procuré la victoire aux visiteurs et semé la déception parmi les 3245 spectateurs.

Environ deux minutes plus tôt, les joueuses de Kori Cheverie croyaient avoir mérité la victoire lorsque Marie-Philip Poulin a récupéré une rondelle libre à l'embouchure et l'a logée derrière Aerin Frankel.

La séquence a cependant fait l'objet d'une vérification vidéo et le but a été refusé à cause d'un contact avec la gardienne du Boston.

Des deux gardiennes, Frankel a été de loin la plus sollicitée alors qu'elle a fait face à 33 tirs. Desbiens a reçu 20 rondelles.

L'équipe de Montréal jouera son prochain match mardi soir prochain contre la formation de New York à la Place Bell, à Laval.