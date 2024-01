Programme Études—Sport hockey féminin: une soirée d'information le 24 janvier

Une soirée d'information sur le programme Études—Sport en hockey féminin, qui débutera cet automne à Saint-Georges à l'intention des athlètes âgées de 12 à 17 ans, est prévue le mercredi 24 janvier à la Polyvalente de Saint-Georges.

Initié par les responsables du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, en collaboration avec l’École des Deux-Rives et la Polyvalente de Saint-Georges, ce programme en est un de développement individuel de l’athlète. Il a pour but de favoriser l’amélioration des aspects techniques, tactiques, physiques et psychologiques de la joueuse, le tout dans un environnement où la dynamique d’équipe positive, l’effort et l’entraînement positif seront mis à l’avant-plan par une équipe d’entraîneurs qualifiés et certifiés.

Le programme comprendra des entraînements sur glace et hors-glace par cycle de neuf jours, tel que de la plyométrie, du multisports, des séances de musculation et divers ateliers (nutrition, psychologie du sport, etc.).

Un camp de sélection, réservé aux jeunes filles qui seront en Secondaire 2 à 5 à l’automne 2024, aura lieu le 11 février au Centre sportif Lacroix-Dutil. Il faut s'inscire au préalable via le site Web www.thfstgeorges.com.

La soirée d'information du 24 janvier débute à 19 h, au local 2304 de la polyvalente Saint-Georges.