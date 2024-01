Tournoi provincial junior : les Bulldogs de Beauce-Centre sacrés champion

L'équipe des Bulldogs de Beauce-Centre étaient en tournoi la fin de semaine passée à Clermont. Cette dernière s'est imposé contre les Beaucerons de Saint-Marie dans une finale 100 % local.

Les Bulldogs ont dû se rendre en tirs de barrage pour se défaire de leur voisin de la Beauce.

L'équipe de Beauce-Centre ne s'était jamais rendu plus loin que la demi-finale dans ce tournoi annuel. Ils ont débuté par une belle victoire 2 à 1 contre les Knights de Québec. Le second match a été plus difficile contre le Shaker de Québec avec une défaite 8 à 5, synonyme de match supplémentaire pour espérer la finale.

Contre le SM Concept de Montmagny, les Bulldogs se sont rendus en prolongation pour arracher une victoire 2 à 1 puis une belle victoire 4 à 1 contre l'Assurancia de Saint-Georges en soirée.

Le dimanche, les Bulldogs retrouvaient les Knights de Québec pour le cinquième match. Une victoire par le score de 3 à 1, a ouvert la voie vers la finale du tournoi contre un autre club de la région, les Beaucerons de Sainte-Marie.

« Les mots-clés du tournoi étaient Engagement - Effort - Plaisir. Lors des six matchs du tournoi, ces mots-clés ont été respectés. Les deux premiers matchs ont été un peu brouillon avec beaucoup de revirements aux lignes bleues et dans notre zone défensive. Nous avons appris de match en match et nous avons limité les revirements », a expliqué l'entraîneur-chef.

Les Bulldogs ont eu du mal à rentrer dans cette finale en étant menés 2 à 0 après deux périodes. Les joueurs se sont alors remobilisés à l'image de Samuel Mathieu qui réduisait l'écart dès le début de la troisième période. Trois minutes plus tard, il est imité par Mathieu Grenier pour remettre les équipes au même score. Le match s'est terminé aux tirs de barrage et ce sont les Bulldogs, grâce au beau travail de leur capitaine Félix Tangay, qui se sont imposés pour repartir avec la coupe.

« En finale, la réserve d’énergie était moindre, les Beaucerons ayant beaucoup de vitesse et d’intensité. Les joueurs ont su se ressaisir et revenir de l’arrière. Je suis très fier de l’effort des joueurs lors de ce tournoi et de certains d’avoir été en mesure d’accepter leur rôle. Cette équipe est spéciale et elle l’a prouvé encore hier ! Les joueurs avaient du « DOGS » en eux tout au long du tournoi ! », a-t-il conclu.

Les Bulldogs seront de retour sur la glace le samedi 27 janvier face au Lévy Honda de Lévis au Centre Frameco.