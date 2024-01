Rendez-vous d'hiver de Beauceville: encore plein de nouveautés

La 8e mouture des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln, qui se tiendront à Beauceville du 10 février au 10 mars, présente cette année plein de nouvelles activités qui s'ajoutent aux classiques de la programmation.

« Le but ultime de l'événement est de faire bouger les gens en saison hivernale pour promouvoir les saines habitudes de vie », a indiqué d'entrée de jeu ce matin la responsable culture et vie communautaire de la Ville de Beauceville, Caroline Pépin, en dévoilant la programmation des 30 jours que dure le festival.

Parmi ces nouveautés, une course à obstacles en montagne, le 18 février, qui prendra place au Club de motoneige de Beauceville. Le défi, qui sera sous la gouverne de l'entreprise de tourisme MF Aventure, consistera en un parcours de 300 mètres avec 12 obstacles à franchir. Les participants pourront s'inscrire sur place, soit au volet familial, soit au volet individuel.

Cette année, lors de l'Après-midi familial du dimanche 11 février, l'Escouade Promutuel débarquera dans la cour de l'école De Léry pour venir y construire une immense château de glace, qui sera le point central des autres activités prévues cette journée-là.

Autres nouveautés: un 5 à 7 des Rendez-vous sur le Plateau sportif (10 février); une rencontre Portes ouvertes au Manège militaire de Beauceville ainsi qu'une visite de l'entreprise Baseball BCE (25 février); un projet artistique à la Bilbiothèque Madeleine-Doyon avec les artistes Louise Champagne et Gérald Gosselin ainsi qu'un après-midi de danse à la Salle Curé-Denis-Morin, organisé par le Club des aînés (3 mars).

Dans les gros rassemblements classiques qui reviennent, on compte la Soirée lumières et randonnée en raquettes aux flambeaux du 23 février (Club de motoneige) et le Tire-toi une bûche du 10 mars à l'école De Léry. Enfin, les femmes uniquement sont conviées au Rendez-vous Rose, qui prendra place au Club de golf le mercredi 6 mars. C'est la seule activité payante de tout le festival alors que le reste de la programmation est accessibles tout à fait gratuitement.

Bref, il y en aura pour tous les goûts, tant pour le volet culturel que sportif, a rappelé Caroline Pépin. Outre l'implication de la Ville de Beauceville pour la coordination de l'événement, les Rendez-vous d'hiver comptent sur plusieurs partenaires financiers pour l'organisation du festival, de même qu'une trentaine d'organismes et plus de 60 bénévoles.

Il est à noter que les activités et endroits peuvent changer sans préavis et que les Rendez-vous vont se tenir beau temps-mauvais temps.

Pour toute information sur la programmation, consultez la page Facebook des Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln ou encore le site Internet de la Ville de Beauceville.