Le Rotary de Saint-Georges lance sa première course familiale

Les membres du Rotary de Saint-Georges ont annoncé, ce jeudi 25 janvier, la tenue de la première édition de « Je cours Rotary », qui présentera une carte de quatre courses différentes au départ de Carpe Diem à Saint-Georges, le 18 mai prochain.

Le but de ce nouvel événement est de rassembler la communauté et les familles autour du sport et de la course à pied.

« Cet événement est le premier d'une longue série de courses que l'on souhaite faire à Saint-Georges dans les prochaines années », a déclaré Renaud Labonté, président du Rotary Saint-Georges.

« Nous devions trouver une idée rassembleuse pour notre communauté. L'idée d'une course familiale m'est alors venu. Depuis septembre dernier, nous avons monté une équipe en vue de la première de " Je cours Rotary de Saint-Georges " ».

Dans cette optique, l'événement présentera une carte de quatre courses pour chaque niveau. Ainsi, il sera possible de courir pour le 1 km, 3 km, 5 km ou le 10 km. Les coûts seront respectivement de 23, 35, 45 et 50 $. Les entreprises sont aussi invitées à inscrire 10 participants.

Simon Leblanc nommé président d'honneur

Le coureur beauceron, Simon Leblanc, qui a remporté le Marathon de Québec et terminé second au Marathon de Montréal en 2023, a accepté de devenir le président d'honneur de cette première édition.

« Cela me fait vraiment plaisir et je trouve ça très bien que ça soit moi, pour la communauté de la course à pied à Saint-Georges et les environs. Lors de ces différentes courses, je vais courir avec tout le monde et je pense que l'événement va regrouper beaucoup de familles », a indiqué le sportif, présent pour l'occasion.

Les organismes Maison de la famille de Saint-Georges et Parrainage Jeunesse recevront 50 % des bénéfices générés par l'événement. « Nous espérons pouvoir récolter près de 30 000 $ que l'on partagera avec ces deux organismes locaux », a ajouté le président.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et disponibles en cliquant ici.