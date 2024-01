Marie-Philip Poulin a quitté le Canadien pour se consacrer entièrement à sa carrière de joueuse

Marie-Philip Poulin a cédé son poste de consultante au développement des joueurs du Canadien de Montréal pour se consacrer à temps plein dans sa carrière de joueuse au sein de la Ligue Professionnelle de Hockey féminin (LPHF).

C'est ce qu'elle a indiqué à Louis Morrissette lorsqu'il a demandé si elle était toujours employée par le Canadien. « Non quand j'ai signé c'était à temps partiel », a répondu la Beaucevilloise. « Pour moi je dois encore me sacrifier pour ma carrière professionnelle en tant que joueuse et cette ligue (la LPHF) me permet de jouer à temps plein. » Elle occupait ce poste depuis le mois de juin 2023.

Accompagnée de Danièle Sauvageau, Ann-Sophie Bettez et Ann-Renée Desbiens, elle est venue parler du hockey féminin sur le plateau de Tout le monde en parle le 21 janvier.