La gala de football de l'Embâcle récompense ses sportifs

Le gala de football de L’Embâcle de la polyvalente Benoît-Vachon a eu lieu ce samedi 27 janvier. Cette soirée a pour but de récompenser les sportifs de l'Embâcle pour leur saison 2023.

Encore une fois, cette année, les joueurs accompagnés de leurs familles et amis étaient conviés à la salle Méchatigan afin de souligner les performances d’équipes et individuelles. Plusieurs prix ont été remis aux joueurs lors de ce gala.

Tout d’abord, Nolen Magher (cadet) et Dylan Laterreur (juvénile) ont été nommés « Recrue de l’année » dans leur équipe respective. Jonathan Breton (atome), Olivier Dumas (cadet) et Arthur-Léo Couturier (juvénile) ont reçu le prix Étudiant-Athlète.

Éli Marcoux (atome), Logan Gagné (cadet) et Demrick Gagné (juvénile) ont été nommés « joueur le plus utile à la défensive ». Pierre-Daniel Kamdem (atome), Antoine Zapata Arcila (cadet) et Daven Dodier ont gagné tant qu’à eux le titre de « Joueur le plus utile à l’offensive ».

Finalement, le titre de « joueur de l’année» a été remis à Zack Berthiaume (atome), Thomas Cyr (cadet) et Zachary Thibodeau (juvénile).

« Ce fût encore une fois un très beau gala, a mentionné le responsable du programme de football, Sébastien Pomerleau. Il est important de bien comprendre que les joueurs, les entraîneurs, les nombreux bénévoles ainsi que les parents de l’organisation sont les roues d’engrenage du programme de football. Nous formons une belle et grande famille. Nous Sommes L’Embâcle Football ».