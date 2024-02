Emmy Fecteau met la main sur la Médaille académique du Gouverneur général

La 6e édition de la Classique scolaire de Beauce, organisée par les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville, reprendra dès aujourd'hui pour la seconde partie du tournoi et se terminera dimanche 4 février. Après les catégories M13D1 et M18D1, c'est au tour des M15D2 et M15D1 de sauter sur la glace pour disputer leur tournoi. L’aréna ...