Académie des Condors hockey: dernier droit pour s'inscrire

Quelques heures après l’annonce officielle de sa retraite du football professionnel, Antony Auclair rentre à la maison et s’ajoute à l’équipe d’entraîneurs du Rouge et Or. L'annonce a été faite en conférence de presse ce matin, sur le campus de l'Université Laval, en présence du principal intéressé. Le rôle complet d’Auclair, receveur de ...