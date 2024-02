Antony Auclair se joint aux entraîneurs du Rouge et Or de l'Université Laval

Quelques heures après l’annonce officielle de sa retraite du football professionnel, Antony Auclair rentre à la maison et s’ajoute à l’équipe d’entraîneurs du Rouge et Or.

L'annonce a été faite en conférence de presse ce matin, sur le campus de l'Université Laval, en présence du principal intéressé.

Le rôle complet d’Auclair, receveur de passes avec le Rouge et Or de 2013 à 2016, reste encore à définir à 100%, mais il a fort à parier qu’il travaillera étroitement avec les centres-arrières.

Auclair devient ainsi le cinquième ancien joueur dirigé par Glen Constantin à faire le saut dans le groupe d’entraîneurs actuels du Rouge et Or, joignant Mathieu Bertrand (unités spéciales et recrutement), Guillaume Rioux (receveurs et préparation physique), Kean Harelimana (secondeurs) et Kétel Assé (adjoint sur la ligne offensive).

L’ancien No 81 du Rouge et Or occupera également un rôle important dans les différents camps de développement et de perfectionnement offerts aux plus jeunes footballeurs tout au long de l’année.

Seul champion de la Coupe Vanier et du Super Bowl dans l’histoire, Antony Auclair gravitait dans l’entourage du Rouge et Or depuis la fin de ses années universitaires. En plus de s’entraîner régulièrement au PEPS, il partageait son expérience et ses connaissances lors des entraînements du Rouge et Or dès que son horaire le permettait.

En quatre saisons régulières avec le Rouge et Or, Auclair a réussi quatre touchés et amassé 769 verges de gain par la passe. Après la Coupe Vanier de 2016, Auclair a paraphé un contrat comme joueur autonome avec les Buccaneers de Tampa Bay, l’équipe avec laquelle il a gagné le Super Bowl aux côtés de Tom Brady en 2021. Il a ensuite disputé une saison avec les Texans de Houston, inscrivant notamment son premier touché en carrière dans le circuit Goodell le 10 octobre 2021.