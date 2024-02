Hockey: quatrième victoire consécutive pour les Condors

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont battu les Prédateurs de Joliette par la marque de 6 à 2.

À cette rencontre, qui a eu lieu jeudi soir au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, les Condors enregistrent 61 tirs au but, contre seulement 17 pour les visiteurs.

Ce sont les locaux qui ont ouvert le score à la première période avec un point inscrit par Nathan Plamondon-Michaud.

Puis, ils ont ajouté deux autres points en deuxième période grâce à Édouard Carrier et Charles-Étienne Hébert qui en est à son 17e cette saison.

Les buts ont ensuite déferlé en dernière période. D'abord, le score des Condors est monté à 4 grâce à Jérémy Roy. Les Prédateurs ont finalement répliqué avant que l'équipe du Cégep Beauce-Appalaches ne marque à nouveau deux fois avec les 29e et 30e points d'Alexandre Lamarre cette saison, ce qui fait de lui le premier Condors à inscrire 30 buts et plus lors de deux saisons consécutives. L'équipe de Joliette a, quant à elle, tenté de réduire l'écart en marquant un dernier but à 7 minutes de la fin du match.

Étoiles du match:

- 1re étoile: Édouard Carrier

- 2e étoile: Alexandre Lamarre

- 3e étoile: Charles-Étienne Hébert

Grâce à 15 arrêts sur 17 tirs, Luc-Antoine Labbé obtient sa 10e victoire en carrière. Ainsi, les Condors conservent leur place à la tête du classement de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

En fin de semaine ils seront encore deux fois sur la glace, mais à l'extérieur; ce soir à Montmagny face à Côte-du-Sud, dimanche à Longeuil face au Collège français.