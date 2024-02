Le Giovannina de Sainte-Marie confirme son statut de leader

Un week-end chargé de six rencontres était à l’affiche dans la Ligue de hockey Côte-Sud, celles-ci ayant toutes une influence sur le classement et les affrontements à venir en séries éliminatoires.

Les confrontations du premier tour des séries se confirmeront le week-end prochain alors que prendra officiellement fin le calendrier régulier 2023-24 marqué par une parité grandissante entre les huit équipes du circuit Samson.

Le Giovannina prend sa revanche sur les Hunters

Dans la section Ouest, la lutte pour la première place est des plus féroce entre les deux équipes de la Beauce ainsi que les Mercenaires de Lotbinière. Giovannina et Familiprix étaient d’ailleurs en action vendredi soir et dans un premier temps, au Centre Desjardins de Saint-Prosper, Olivier St-Cyr (deux buts) et Samuel Landry (quatre aides) ont mené le Giovannina vers un gain de 5-3 sur les Hunters.

Jérémie Dubé a inscrit un tour du chapeau pour les Hunters. Greg Gauthier a inscrit le premier but du match en avantage numérique dès la 52e seconde de jeu en première, Olivier St-Cyr doublant cette avance à 17:41.

Après une deuxième période sans but, les deux équipes ont ouvert les valves en troisième, chacune marquant à trois reprises. Jérémie Dubé a rétréci l’écart 2-1 alors qu’il n’y avait que 50 secondes de disputées, mais 26 secondes plus tard, Olivier St-Cyr rétablissait l’avance de deux buts des Mariverains avec son deuxième de la rencontre.

Dubé a de nouveau ramené l’écart à un seul but à 4:16, Olivier Beaulieu portant la marque 4-2 lors d’un avantage numérique à 8:20. Loin d’abandonner, les Hunters ont porté la marque 4-3 alors que Jérémie Dubé complétait son tour du chapeau à 14:46, mais Anthony Dumont inscrivait le but d’assurance à 17:35.

Saint-Joseph s’incline à Montmagny

Victorieux à ses cinq dernières sorties, le Familiprix de Saint-Joseph a vu sa série de victoires s’arrêter vendredi soir à Montmagny alors que le Décor Mercier, mené par Hubert Fréchette et Justin Bernier qui ont amassé trois points chacun, a eu raison des Beaucerons par la marque de 6-2.

Les locaux ont pris les devants 2-0 en fin de première : Hubert Fréchette a tout d’abord marqué en avantage numérique à 17:41, suivi d’Olivier Coulombe à 19:28. Étienne Blais, avec son 7e de l’année, a porté la marque 3-0 dès la 43e seconde de jeu en deuxième, Justin Bernier suivant avec son 18e de la saison à 5:23.

Hubert Joncas a définitivement mis le match hors de portée des visiteurs à 6:45 en troisième et après que Jean Daniel Gauthier eut porté la marque 6-0 en avantage numérique à 16:30, Maxime Plante et Bobby Cadorette ont inscrit les deux buts du Familiprix, privant ainsi le gardien Nicolas Thibault d’un blanchissage.

Les Hunters lessivés à Saint-Jean-Port-Joli

À l’image du Plastiques Moore, les Hunters ont subi un deuxième revers en autant de soirs le samedi 3 février, le Pavage Jirico leur servant une correction de 7-2 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Donovan Vézina a inscrit un tour du chapeau dans la victoire des siens.

Les joueurs du Pavage Jirico ont attaqué en force avec deux buts dès la période initiale, Félix-Antoine Lévesque et Louis Daniel Miville déjouant Mickaël Lachance à 9:40 et 17:23. Les malheurs du gardien Prospérien de sont poursuivis en deuxième alors que les locaux ont ajouté trois buts contre un seul pour les visiteurs.

Vézina a porté la marque 3-0 à 6:57, puis Jérémie Dubé rétrécissait l’écart 3-1 avec son 9e de la campagne à 13:48. Les locaux ont rapidement effacé les effets potentiels de cette première réussite des Hunters en ajoutant deux autres buts vers la fin de l’engagement, ceux-ci étant l’œuvre d’Émile Lambert à 15:42 et Donovan Vézina à 19:40.

Zacharie Dumas et Donovan Vézina ont porté le coup de grâce avec deux en 28 secondes en début d’engagement, tuant tout espoir pour les Hunters qui ont complété la marque en fin de rencontre, Philippe Bernard inscrivant son quatrième de la saison à 17:29.

Victoire écrasante du Familiprix à Saint-Damien

Après avoir baissé pavillon devant Saint-Charles la veille, le Plastiques Moore de Saint-Damien recevait la visite du Familiprix de Saint-Joseph à l’aréna J.E. Métivier samedi soir. Sans pitié pour les locaux, le Familiprix a signé un gain convaincant de 8-3 sur les Bellechassois.

Les choses avaient bien débuté pour le Plastiques Moore qui avait pris les devants 1-0 à 4:30 en première par l’entremise de Raphaël Corriveau. Maxime Vachon répliquait peu de temps après, créant l’égalité à 6:44.

Le plafond de l’aréna J.E. Métivier est littéralement tombé sur la tête des locaux alors que les visiteurs marquaient à cinq reprises en deuxième, dont trois fois en moins de sept minutes. Jacob Jacques a lancé le bal à 1:46, suivi de Joé Boutin à 3:41 et Jonathan Goulet à 7:16. Boutin avec son deuxième de la rencontre en désavantage numérique à 12:34, puis Philippe-Olivier Rochette à 17:12, ont permis au Familiprix de retraiter au vestiaire avec une solide avance de 6-1.

Les deux équipes se sont échangé deux buts chacun en troisième : Jean-Philippe Bond et Charles Dulac-Simard ont marqué pour Saint-Damien, Louis-Antoine Rochette et Jacob Jacques, avec son deuxième du match, répliquant pour les Beaucerons qui mettaient ainsi un terme à leur saison régulière avec 26 points en 20 parties.

Sainte-Marie blanchit Lotbinière

Dans le dernier duel de la fin de semaine présenté dimanche après-midi au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Giovannina recevait la visite des Mercenaires de Lotbinière. Les deux équipes qui avaient fait les frais de la grande finale l’an dernier sont au cœur d’une lutte pour le premier rang de la section Ouest avec Saint-Joseph et les Mariverains se sont donné deux points d’avance sur leurs adversaires avec un gain par blanchissage de 5-0.

Samuel Landry a ouvert la marque pour les locaux à 1:29 en première et Philippe Leclerc a doublé cette avance avec un but en avantage numérique à 10:09. Landry a remis cela en donnant une avance de trois buts aux siens à 5:58 en deuxième, un but inscrit sans aide.

William Dumont a porté la marque 5-0 avec un filet en avantage numérique 8:20, son 13e de la saison, avant de clore le débat avec son deuxième de la rencontre à 6:18 en troisième, un autre but inscrit avec l’avantage d’un homme. Soulignons que le blanchissage est allé à la fiche du gardien Jean-Philip Fecteau qui a repoussé les 34 tirs dirigés contre lui.

Cinq rencontres seront à l’affiche le week-end prochain, dernière fin de semaine de la saison régulière dans la LHCS. Le vendredi 9 février, Saint-Damien visitera Montmagny à 20 h 30, Sainte-Marie recevra la visite des Hunters de Saint-Prosper à 20 h 45, puis Saint-Jean-Port-Joli se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires de Lotbinière à 21 h.

Classement et statistiques

La parité est au menu cette saison dans la LHCS et avec seulement un week-end d’activités, seules les quatrièmes positions de chaque division sont confirmées, celles-ci étant occupées par Saint-Prosper dans l’Ouest et Saint-Damien dans l’Est.

Dans la section Est, Saint-Jean-Port-Joli demeure en tête pour le moment avec 21 points en 18 parties, le même nombre que Saint-Charles qui en a disputé 19. Montmagny peut encore espérer terminer en tête, le Décor Mercier ayant 20 points en 18 parties.

Avec ses deux victoires de la fin de semaine, le Giovannina de Sainte-Marie est de retour en tête de la section Ouest avec 28 points en 19 parties, deux de mieux que Saint-Joseph (20 parties) et Lotbinière à qui il reste également un match à jouer. Les Mariverains n’auront besoin que d’un point en fin de semaine prochaine pour terminer en tête de leur section.

Mentionnons enfin qu’avec ses sept points en fin de semaine, Samuel Landry de Sainte-Marie trône seul en tête des pointeurs du circuit avec 40 points contre 38 pour Jacob Jacques de Saint-Joseph. Jean Daniel Gauthier de Montmagny est troisième avec 36 points.

Trois gardiens dominent actuellement le circuit au chapitre des victoires avec neuf, soit Félix-Antoine Leblond de Saint-Jean-Port-Joli, Thomas Boucher de Lotbinière et Jean-Philip Fecteau de Sainte-Marie.