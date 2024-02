Encore un mois pour participer au Défi château de neige

Il reste un peu plus d'un mois pour participer au Défi château de neige en Chaudière-Appalaches.

Cette année encore, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) coordonne l'événement. Le but est simple : inciter les gens à bouger dehors et à s’amuser en construisant un château de neige.

« Partout aux Québec, les gens sont invités à redécouvrir les plaisirs de jouer dans la neige. La construction d’un château de neige est une façon simple et accessible de pratiquer une activité physique à l’extérieur pendant la période hivernale », a mentionné l’agente de développement en loisir à l’URLS-CA, Laurence Blais.

Il est possible de s'inscrire jusqu'au 12 mars prochain.

Tous les participant.e.s courent la chance de gagner de nombreux prix de participation, tant au niveau régional que provincial. En Chaudière-Appalaches, les constructeurs pourraient notamment remporter des accès au Parc du Massif du Sud, au Parc national de Frontenac, à l’Éco-Parc des Etchemins, au Centre d’escalade le Relief ou des billets pour assister à un match des Remparts de Québec.

Les classes invitées à participer

Les élèves des écoles de la région sont également invités à prendre part au défi. En collaboration avec le Parc du Massif du Sud, l’une des classes participantes remportera une activité en plein air d’une journée.

Des outils pédagogiques sont d’ailleurs disponibles (au www.defichateaudeneige.ca) afin de permettre aux enseignant.e.s d’inclure la construction de château de neige à leur programme éducatif.

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci au www.defichateaudeneige.ca. Il n’est pas nécessaire de créer un chef-d’œuvre, l’important est de jouer dehors.