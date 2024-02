Près de 350 patineurs attendus à Saint-Prosper

Près de 350 patineuses et patineurs sont inscrits dans le cadre de la compétition Invitation Germaine Poulin, qui se déroulera du 16 au 18 février au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

L'événement, organisé par le Club de patinage artistique de Saint-Prosper, mettra en vedette des athlètes de la région de Chaudière-Appalaches.

Les intéressés pourront voir les performances de 8 h 30 à 19 h 30, les 16 et 17 février, et entre 8 h 30 et et 14 h 30, le dimanche, dernier jour de la compétition.

L’entrée est entièrement gratuite toute la fin de semaine.