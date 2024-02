La Beauce ouvre le Tournoi international Pee-Wee de Québec

C'est sous un ciel radieux que près de 350 personnes, parents et enfants, ont partagé, le samedi 3 février, une journée d'initiation au ski de fond, sur les sentiers du Club de Saint-Lambert-de-Lauzon. Outre l'organisation par le club, l'événement a été rendu possible grâce à l'appui de Ski de fond Québec et du Service des loisirs de la ...