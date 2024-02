Patinage de descente extrême: l'argent en équipe pour Maxime Nadeau

Quinze nageuses et nageurs de douze ans et moins du Club de Natation Régional de Beauce (C.N.R.B.) participaient les samedi 3 et dimanche 4 février à L’Aquafête, une compétition organisée depuis plus de trente ans à l’occasion du Carnaval d’hiver de Québec. Les jeunes Beaucerons ont brillé parmi les treize clubs présents, obtenant dix-neuf ...