Joshua Roy rappelé par les Canadiens de Montréal

Le Canadiens de Montréal a annoncé samedi le rappel de l'attaquant Joshua Roy, du Rocket de Laval.

Le Beauceron en sera à son deuxième passage dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, alors qu'il avait été rappelé le 12 janvier.

Durant les six matchs auxquels il avait pris part, le natif de Saint-Georges avait inscrit son premier but dans la prestigieuse ligue, le 17 janvier, face aux Devils du New Jersey.

Avec le Rocket cette année, l'athlète de 20 ans cumule 13 buts et 19 mentions d’aide, pour 32 points en 40 matchs.