Les Chevaliers s'assurent une seconde place au classement général

Les Chevaliers recevaient l’équipe qu’ils affronteront au premier tour des séries éliminatoires soit les Estacades de Trois-Rivières, ce mercredi 14 février.

Malgré une première période difficile, les locaux se sont assurés de terminer au deuxième rang de leur division grâce à une victoire de 4-3. Les visiteurs ont dominé au chapitre des lancers dans cette période.

Les Chevaliers ont marqué dès la 25e seconde de la rencontre lorsque le défenseur Alexandre Dallaire appuie l’attaque et compte lors d’une mêlée devant le filet. C’est le seul moment de réjouissance pour les locaux car le reste de la période appartient aux Estacades. Déjà que les visiteurs dominaient le jeu, les lévisiens écopent de trois pénalités. Enzo Lottin complète un bel échange à trois pour niveler le pointage.

En fin de période, les visiteurs prennent les devants 2-1 lorsque le lancer de Chad Lygitsakos bat Philippe Boucher dans le haut du filet. La troupe de Pier-Luc Giguère est chanceuse de retraiter au vestiaire en déficit de seulement un but. Ils peuvent remercier leur gardien, Philippe Boucher, qui les a gardés dans le match. Ce dernier a reçu 19 lancers contre 6 durant cet engagement.

Inspirés par leur gardien, les Chevaliers jouent mieux en deuxième période. Les représentants de Chaudière-Appalaches profitent de leur jeu de puissance pour marquer à deux reprises. Le capitaine des Chevaliers, Maxime Lambert, inscrit son 25e but de la saison grâce à un beau lancer du revers dans le haut du filet. Anthony Roy donne l’avance aux locaux en faisant dévier un lancer de la ligne bleue. Il porte ainsi la marque à 3-2. Ce fût au tour des Chevaliers de dominer au chapitre des lancers avec 17 contre 7.

Au début de la troisième période, les trifluviens reviennent dans le match lorsqu’Enzo Lottin marque son 2e but de la soirée. Les visiteurs offrent un autre avantage numérique aux Chevaliers. Maxime Lambert en profite pour marquer son 2e but du match. Le meilleur pointeur des Chevaliers cette saison décoche un puissant lancer du poignet qui ne donne aucune chance au gardien. Les locaux prennent ainsi les devants 4-3 grâce à ce but.

Les Estacades se tirent dans le pied alors qu’il reste encore 8 minutes à jouer au troisième vingt. Ils écopent d’une pénalité de 4 minutes. Bizarrement dans cette séquence, ce sont les Estacades qui obtiennent les meilleures chances de compter mais Boucher ferme la porte. En fin de match, l’entraîneur adverse retire son gardien mais la troupe lévisienne tient le coup.

À noter que 3 des 4 buts des Chevaliers ont été inscrits en avantage numérique ce soir. Trois-Rivières a dirigé 35 lancers contre 24 pour Lévis. Grâce à cette victoire, les Chevaliers auront l’avantage de la glace pour la première ronde des séries éliminatoires.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Maxime Lambert des Chevaliers;

2e étoile : Chad Lygitsakos des Estacades;

3e étoile : Alexandre Dallaire des Chevaliers.

Les Chevaliers disputeront leur dernier match à domicile en saison régulière dimanche le 18 février prochain à 13 h 30 alors qu’ils recevront les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.