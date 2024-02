Les équipes de Canam Beauce-Appalaches en mode tournoi

Quatre des cinq équipes du Canam Beauce-Appalaches, qui évoluent dans la Ligue de hockey Élite du Québec, participaient à des tournois en fin de semaine.

C'est le cas de la formation M13 AAA, qui avait rendez-vous au Tournoi B.S.R. à Lévis. En levée de rideau, l’équipe affrontait les Corsaires de Pointe-Lévy. Le Canam s’incline 4 à 2. Comme deuxième partie, les Cascades Elite, qui est l'équipe meneuse au classement de la saison, se mesurait au Canam. Une belle partie des deux équipes où tour à tour, on s’échange l’avance, mais pas de maitre en temps règlementaire.

Jacob Doyon du Canam marque en prolongation et l’équipe l’emporte 5 à 4. Au tour de I'Intrépides de l’Outaouais de se mesurer aux Beaucerons. Partie dominée par l’équipe du Canam mais malheureusement, s’incline 3 à 2 en tir de barrage. Belle prestation de l’équipe pendant ce tournoi

M13 Élite

Le Canam M13 Elite était aussi au même tournoi de Lévis. Dans leur premier duel, le Canam l’emporte 5 à 1 contre l’Estacades de la Mauricie. L’Albatros se mesure au Canam en deuxième ronde. Deux buts en deuxième période permettent au Canam de l’emporter 2 à 1.Pour continuer leur parcours, le club Beauce-Appalaches devait l’emporter contre l’équipe de Cole Harbour. C’est une belle victoire en fusillade du Canam 3 à 2.

Le Blizzard avait rendez-vous en demi-finale face à la formation de la Beauce. Adam Duhamel tranche le débat en prolongation et permet au Canam de se rendre en finale. Le North Bohémia Stars de la Tchécoslovaquie était l’équipe que le Canam affrontait en finale de tournoi. Avec une égalité de 1 à 1 après une période, les Tchèques marque deux buts en deuxième période et le Canam est incapable revenir de l’arrière. Compte final: 7 à 1. Quand même, une médaille d'argent.

M15 AAA

De son côté, le M15 AAA participait à tournoi à Granby. Seize équipes étaient réparties en quatre divisions, où seule la première place de division permettait de passer en demi-finale.

Dans son affrontement contre les Lions du Lac Saint-Louis en première partie, le Canam s'en tire avec un mal nul (2-2). Le Canam devait l’emporter pour se donner une chance de terminer premier au classement contre le National de Montréal. Malheureusement le Canam ne trouve pas le fond du filet et l’équipe s’incline 3 à 0. Il n’était toutefois pas question de terminer le tournoi sur une mauvaise note. Les joueurs répondent présents par une victoire de 2 à 0 contre les Corsaires de Pointe-Lévy. Noah Jacques et Hugo Bergeron enfilent les filets et Thomas Giguère est crédité de la victoire.

M17 AAA

Les membres de la formation M17 AAA ont connu de la malchance et vécu beaucoup d'émotions lors du tournoi auxquels ils ont participé à Saint-Jérôme.

L’équipe affrontait l'Intrépide de L’Outaouais en première partie au programme. Six buts sont inscrits par les deux équipes en troisième période et la Beauce s’incline en tir de barrage.

Face aux Pionniers de Lanaudière, le Canam B-A égalise en fin de troisième période mais encore une fois, l’équipe s’incline en tir de barrage 4 à 3.

Le Canam rencontre l’Albatros du Bas St-Laurent pour la suite du tournoi. Menant 1 à 0 après la première période, Maverick Labonté et Ayden Pouliot marquent pour le Canam pour signer une victoire de 3 à 1.

Les Gaulois du Richelieu affrontaient maintenant le Canam. Comme il n’y avait pas eu assez d’émotions depuis le début du tournoi, la partie se dirige encore une fois en tir de barrage. Pour une troisième fois pendant le tournoi, le Canam s’incline. Malgré des résultats malchanceux, le Canam sort de ce tournoi la tête haute et positif pour la fin de saison.

M15 Elite

Seule équipe qui n’était pas en tournoi, le M15 Elite s'est rendu à Jonquière dans un programme double contre les Espoirs du Saguenay.

Deux buts de chaque coté sont inscrits en avantage numérique et la première partie se termine 3-3. Félix Allaire, Tristan Hébert et Justin Labrecque ont été les marqueurs du Canam.

Dans le second duel, Beauce-Appalaches a perdu au compte de 5 à 1.