Condors: un souper-spaghetti pour aider les volleyeuses à se rendre en Alberta

Émy Gauvin et Rafael Brown ont remporté les grands honneurs de la Coupe Mirage, disputée en fin de semaine aux installations de Tennis Beauce à Saint-Georges. Ce championnat québécois, qui regroupait plus de 100 joueuses et joueurs dans la catégorie des 16 ans, sert de qualifications pour les championnats canadiens, qui auront lieu cette année au ...