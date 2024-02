Les Chevaliers continuent leur envolée

Le dernier week-end d’activité, pour la saison régulière 2023-2024 dans la LHM18AAAQ, se mettait en branle vendredi soir pour les Chevaliers.

Pour se faire, c’était direction Rivière-du-Loup pour y affronter les Albatros du Collège Notre-Dame. Rappelons que lors du dernier duel de dimanche dernier, face aux oiseaux, c’est les Lévisiens qui l’avaient emporté par la marque de 5-1. Edouard Blais était d’office pour les locaux alors que Philippe Boucher obtenait son 24e départ.

C’est une première période tranquille pour les deux formations alors que le jeu manque de synchronisme pour des deux coté. Le premier vingt est sans histoire et le pointage demeure 0-0.

Les Chevaliers semblent avoir retrouvé leur élan des dernières parties alors que c’est la recrue Charles Albert Pouliot qui déjoue Blais d’un tir du haut de la zone offensive. Quelques instants plus tard, c’est encore le numéro 9 des Lévisiens qui bat le cerbère adverse alors qu’il place la rondelle par-dessus son épaule. Cette fois-ci le but est inscrit en avantage numérique et des passes sont accordées à Roy et Dallaire. En fin de période c’est Nathan Langlois qui bat Édouard Blais ce qui donne une avance de trois buts aux Chevaliers. La robustesse se fait sentir alors que des escarmouches éclatent en fin d’engagement. Après 40 minutes de jeu, 3-0 Lévis.

Le troisième tiers demeure robuste et physique alors que des coups d’épaules surviennent de part et d’autre. À 4 :37, le défenseur lévisien Ludovic Paradis lance au filet et ça s’avère payant alors qu’il inscrit son premier but cette saison. Une passe est accordée à Justin Thibault. Le pointage demeure ainsi et Lévis quitte le bas Saint-Laurent avec une victoire de 4-0. Philippe Boucher obtient le jeu blanc.

La prochaine partie des Chevaliers aura lieu dimanche, le 25 février, alors la saison régulière se terminera à l’étranger face aux Élites de Jonquière dès 13h au Foyer des Loisirs.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile: Charles-Albert Pouliot, des Chevaliers

2e étoile: Ludovic Paradis, des Chevaliers

3e étoile: Philippe Boucher des Chevaliers