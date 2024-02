LHCS : Sainte-Marie élimine les Hunters de Saint-Prosper

Les séries quarts de finales 4 de 7 se poursuivaient au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des rencontres #3 et #4 dans chacune des séries 4 de 7.

Signe que la parité est bien présente cette année dans la LHCS, deux de ces séries nécessiteront au moins six matchs, le Décor Mercier de Montmagny et le Plastiques Moore de Saint-Damien ayant remporté leurs deux matchs de la fin de semaine dans la section Est.

Dans l’Ouest, le Familiprix de Saint-Joseph n’est qu’à une victoire de passer au prochain tour alors que le Giovannina de Sainte-Marie est qualifié pour la demi-finale de division, ayant éliminé les Hunters de Saint-Prosper en quatre parties.

Menant déjà 2-0 devant les Hunters de Saint-Prosper, le Giovannina de Sainte-Marie a pris une sérieuse option sur les honneurs de sa série quart de finale en écrasant leurs adversaires etcheminois 8-3 le vendredi 23 septembre lors du match no 3 présenté au Centre Caztel.

Les Mariverains ont amorcé le match en force avec trois buts dès la période initiale, soit ceux de Jacob Roy, Nicolas Létourneau et Félix-Antoine Chabot, ce dernier suivant celui de Jérémie Roy qui avait réduit l’écart 2-1 en milieu d’engagement.

Le Giovannina a mis le match hors de portée des Hunters en milieu de deuxième avec quatre buts consécutifs qui portaient alors la marque 7-1, avant que Jérémie Roy n’inscrive son deuxième de la rencontre à 15:06. Samuel Landry, avec un tour du chapeau, et William Dumont ont compté pour le Giovannina lors de cet engagement. Olivier St-Cyr pour Sainte-Marie et Kevin Landry, pour les Hunters, ont marqué pour les deux équipes en troisième.

Même chose au match retour

Les deux équipes se retrouvaient dimanche après-midi à l’aréna de Lac-Etchemin pour le match no 4 de cette série et les Hunters ont chaudement vendu leur peau, s’inclinant tout de même par la marque de 4-3.

Olivier St-Cyr a lancé le Giovannina en avant avec le seul but de la première période inscrit en avantage numérique à 3:11. Les Beaucerons ont porté la marque 3-0 avec deux buts de Charles Bêty avant que Stéphane Pruneau n’inscrive le premier but des Hunters à 12:58, soit 25 secondes après le deuxième filet de Bêty. William Poulin a profité d’un avantage numérique pour rétrécir l’écart à un seul but 14:06, mais Samuel Landry a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 8:27 en troisième.

Bryan Lemieux a inscrit le 3e but des Hunters lors d’un autre avantage numérique à 12:12, mais le Giovannina a tenu bon par la suite pour l’emporter et ainsi éliminer les Hunters en quatre parties.

Le Plastique Moore reste dans la course

Tirant de l’arrière 0-2 devant le Pavage Jirico après les rencontres du week-end précédent, le Plastiques Moore s’est assuré de prolonger sa série quart de finale 4 de 7 à au moins six matchs, signant des gains de 5-4 vendredi soir au Centre Rousseau de Montmagny et de 2-0 à domicile le lendemain.

Vendredi soir, tout d’abord, le Plastiques Moore a pris les devants 2-1 en première période : Philippe Royer et Raphaël Corriveau ont profité d’avantages numériques à 1:14 et 6:08 pour lancer les Bellechassois en avants 2-0. Zachary Ouellet a réduit l’écart à 14:24, puis après que Zacharie Dumas eut créé l’égalité à 6:21 en deuxième, le Plastiques Moore a inscrit deux buts sans réplique en moins d’une minute en milieu d’engagement, soit ceux de Jean-Maxime Bond et Maxime Lévesque.

Nicolas Lamarre, lors d’un avantage numérique à 9:56 en troisième, a réduit la marque à un seul but, puis Donovan Vézina a créé l’égalité 24 secondes plus tard, forçant la tenue d’une période supplémentaire qui a été à l’avantage du Plastiques Moore, Thomas Fournier donnant la victoire aux siens à 16:02.

De retour à l’aréna de Saint-Damien le samedi 24 février, un doublé de Maxime Lévesque et une performance sans taches du gardien William Boily, qui a arrêté les 49 tirs dirigés vers lui, ont parmi au Plastiques Moore de l’emporter 2-0 et ainsi créer l’égalité dans la série. Lévesque a donné les devants 1-0 aux Bellechassois à 19:46 en deuxième et inscrit le filet d’assurance à 18:55 en troisième.

Notons également la solide performance du gardien Félix-Antoine Leblond qui a fait face à 40 tirs dans la cage du Pavage Jirico.

Saint-Joseph reste en vie

Après avoir perdu leurs deux matchs du week-end précédent devant le Familiprix de Saint-Joseph, les Mercenaires de Lotbinière espéraient renverser la vapeur et à tout le moins forcer la tenue d’un match no 5 le week-end prochain.

Cet objectif a été atteint puisque devant 485 spectateurs réunis au Centre récréatif de Saint-Gilles vendredi soir, les Mercenaires ont signé un gain de 5-3. Samuel Bisson a inscrit le seul but de la première, un but sans aide à 11:05. Laurent Demers a donné une avance de deux buts aux locaux à 2:57 en deuxième et après qu’Alexandre Thibodeau eut rétréci l’écart à 7:42, Mickaël Bélanger a porté la marque 3-1 à 15:30.

Jean-Michaël Gilbert a profité d’un avantage numérique pour rétrécir à nouveau la marque à un seul but à 17:42 et après que Mathieu Létourneau eut créé l’égalité à 11:24 en milieu de troisième, les Mercenaires se sont imposés avec deux buts en fin de rencontre pour l’emporter : Joey Beaudoin a inscrit ce qui allait devenir le but gagnant lors d’un avantage numérique à 16:27 et Mathieu Blanchet a porté la marque 5-3 avec un but dans un filet désert à 19:48.

Victoire à domicile pour le Familiprix

Les deux équipes se retrouvaient dimanche après-midi sur la glace du Centre Frameco de Saint-Joseph. Après leur revers de vendredi soir à Saint-Gilles, le Familiprix a inscrit trois buts sans réplique en période médiane, l’emportant 4-1 et prenant ainsi les devants 3-1 dans leur série devant les champions défendants de la LHCH.

Après que Louis-Antoine Rochette eut inscrit l’unique but du premier engagement, deux buts de Jean-Michaël Gilbert et Maxime Plante, marqués à 45 secondes d’intervalle en seconde moitié de deuxième, ainsi que le second des séries de Jacob Jacques à 19:33, ont permis aux Joselois de prendre une sérieuse option sur le match, Mickaël Bélanger privant Hubert Morin d’un blanchissage à 8:11 en troisième.

Décor Mercier et Éperviers se neutralisent

Tirant de l’arrière 0-2 eux aussi devant les Éperviers de Saint-Charles, le Décor Mercier est revenu en force dans cette série au cours du week-end avec deux victoires, forçant ainsi le prolongement de celle-ci à un minimum de six parties.

Vendredi soir devant 402 personnes présentes à l’aréna de Saint-Charles, une performance de cinq points de Justin Bernier (2-3-5) a conduit le Décor Mercier vers un gain de 7-6 sur les Éperviers, match qui s’est décidé en prolongation.

Cinq buts ont été inscrits dès la période initiale qui s’est terminée à l’avantage des locaux. Jessy Croteau, Olivier Patry en avantage numérique et Gabriel Bouchard ont marqué pour les Éperviers, Jean Daniel Gauthier et Olivier Coulombe assurant la réplique du Décor Mercier qui a dominé la deuxième avec trois buts sans réplique, soit ceux de Samuel Poulin et Justin Bernier qui a marqué à deux reprises.

Les Éperviers ont renversé la vapeur en troisième en reprenant les devants avec trois buts consécutifs, dont deux dans la première minute de jeu inscrits par Dylan Asselin Racine et Vincent Blackburn. Jessy Croteau a profité d’un avantage numérique pour redonner les devants 6-5 aux Éperviers à 8:31, mais Étienne Blais a profité d’un jeu orchestré par Pierre-Luc Dion et Justin Bernier pour créer l’égalité à 19:57. C’est finalement Olivier Coulombe qui a donné la victoire aux visiteurs à 10:06 de la période supplémentaire.

Victoire signée Jean-Daniel Gauthier

Moins de 24 heures après ce match-marathon, Éperviers et Décor Mercier se retrouvaient à l’aréna de Montmagny samedi soir et les Magnymontois, poussés par le gain de la veille, ont créé l’égalité dans la série en vertu d’un gain de 4-1.

Pierre-Luc Dion et Jérémie Thibault ont donné les devants 2-0 aux locaux en première moitié de première, Keven Dupont rétrécissant l’écart 2-1 à 10:08. Le reste du match a été l’affaire de Jean Daniel Gauthier qui a inscrit un doublé. Celui-ci a porté la marque 3-1 en avantage numérique à 8:02 en deuxième et inscrit le dernier but de la rencontre dans un filet désert à 19:15 en troisième. Soulignons qu’Étienne Blais avait préparé les deux buts de Gauthier.

Les matchs à venir

À l’exception de la série Hunters/Giovannina qui est terminée, toutes les autres séries se poursuivront le week-end prochain, des rencontres étant prévues autant vendredi que samedi et dimanche. Dans la section Ouest, le 5e match de la série entre le Familiprix et les Mercenaires aura lieu le vendredi 1er mars à 21 h à l’aréna de Saint-Gilles. Si nécessaire, les matchs 6 et 7 auront lieu successivement samedi à Saint-Joseph et dimanche après-midi à Saint-Gilles.

Dans l’Est, Éperviers et Décor Mercier se retrouveront le 1er mars à l’aréna de Saint-Charles (21 h) et le lendemain, à 20 h 30, à l’aréna de Montmagny. Si nécessaire, le match no 7 aura lieu le dimanche 3 mars à Saint-Charles.

Dans la dernière série quarts de finales, Plastiques Moore et Pavage Jirico se retrouveront le 1er mars au Centre Rousseau (20 h 30) et le lendemain soir à l’aréna J.E. Métivier (19 h 30). Si un 7e match s’avérait nécessaire, il sera présenté le dimanche 3 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, à 14 h 30.