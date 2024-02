Les Lynx M18 relève en réussite cette fin de semaine

Après deux semaines de congé, les M18 étaient de retour cette fin de semaine avec deux parties à jouer. La première étant contre l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

Cette dernière ouvrit d’ailleurs la marque, en première période, avant que les Lynx égalisent, ensuite, avant la fin de cette dernière.

Beaucoup de buts ont été marqués en deuxième période. En effet, pas moins de six buts furent comptés pendant ces 20 minutes de jeu, soit trois buts sans riposte des Lynx avant que l´Arsenal arrive à réduire l’écart par un but avant la fin de la deuxième période. C’est dans un filet désert que les Lynx scellèrent l’issue de la partie pour repartir avec une belle victoire de 6 à 3.

En deuxième partie, les Lynx affrontaient le Zénith de Saint-Marc-des-Carrières. Un jeu rapide des deux côtés a caractérisé cette rencontre. Les Lynx n’ont pas perdu de temps, en première période, en marquant trois buts sans riposte. En début de deuxième période, c’est plutôt le Zénith qui arriva à trouver le fond du filet grâce à un avantage numérique. Quelques minutes plus tard, les Lynx arrivent de nouveau à creuser l’écart et mènent ainsi 4 à 1. Les Lynx ont récolté une pénalité majeure de cinq minutes. Il n’en fallu pas moins au Zénith pour revenir de l’arrière et égaliser la marque grâce à trois buts sur le même avantage numérique.

La chance se trouvait maintenant du côté du Zénith, et cette dernière avait bien l’intention d’en profiter. Avec un autre but en avantage numérique, l’équipe du Zenith prenait maintenant les devants 5 à 4 en fin de deuxième période. Les Lynx n’avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont finalement égalisé la marque à quelques minutes de la fin de la troisième période. C’est en fusillade que l’issue de la partie s’est jouée, et ce sont finalement les Lynx qui sont repartis avec la victoire par la marque de 6 à 5.

Pour la suite, une grosse semaine attend les Lynx M18 avec deux parties à jouer, le mercredi 28 février, contre l’École Paul-Hubert de Rimouski à l’aréna EJM/René- Bernard. Les Lynx vous y invitent à 12 h et à 18 h. Le samedi 2 mars, les Lynx se rendront aux 3 Glaces de Québec pour y affronter l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à 15 h 15.

Lynx M13 D1

Les Lynx M13D1 étaient en congé le week-end dernier et ils sont prêts à sauter sur la glace de l’aréna EJM/René-Bernard ce vendredi 1er mars alors qu’ils recevront l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à 17 h.

Lynx M15 D2

Les Lynx se rendaient à Mont-Joli, le week-end dernier, pour y affronter l’équipe de l’École secondaire du Mistral lors d’un programme double. Les Lynx ont partagé les honneurs en remportant la première partie 2-0 avant de subir la défaite lors de la deuxième rencontre au compte de 5-1. Les Lynx se dirigent au Complexe 2 Glaces Honco, vendredi prochain, 1er mars, alors qu’ils affronteront le Collège de Lévis-Or.

Lynx M15 D1 relève

Les Lynx étaient en action du côté de l’aréna EJM/René-Bernard le samedi 24 février dernier. Saint-Patrick’s High School a marqué deux buts en avantage numérique et s’est sauvée avec la victoire au compte de 3-1.

Le lendemain, les Lynx se dirigeaient à l’aréna Côte-de-Beaupré pour y affronter l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne. Les unités spéciales ont porté fruit, car les Lynx ont marqué deux buts en désavantage numérique et un but en avantage numérique dans une victoire de 5-1.

Profitant d’une fin de semaine de congé le week-end prochain, les Lynx vous invitent à leurs prochaines parties alors qu’ils joueront à l’aréna EJM René-Bernard le 9 marsprochain contre St-Patrick’s High School, à 12 h 30, et contre l’École secondaire du Mont Sainte-Anne à 17 h.