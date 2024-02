Le Junior A Beauce Mitsubishi réalise un début parfait en série

Les joueurs du Junior A Beauce Mitsubishi Saint-Georges ont commencé les séries de fin de saison sur une bonne note en fin de semaine.

L'équipe de Saint-Georges s'est imposée à deux reprises contre Saint-Éphrem.

Vendredi, à l’aréna de Saint-Éphrem, Nykolas Mendez-Roy inscrit le Beauce Mitsubishi à la marque dès la deuxième minute de jeu. Saint-Éphrem revient avec 2 buts en avantage numérique pour prendre les devants 2 à 1. Seulement 12 secondes plus tard, Alexis Gagnon crée l’égalité 2 à 2. Nathan Paquet et Alexis Gagnon donnent les devants 4 à 2 après la première période.

Bien que Saint-Éphrem tente de revenir dans le match en début de deuxième période pour réduite l’écart à un but, l’attaque du Beauce Mitsubishi réplique avec 3 buts par l’entremise de Dereck Fecteau, Olivier Girard et Fabrice Fortin.

Quatre autres buts du Beauce Mitsubishi sont marqués en troisième période et il l’emporte 11 à 5. Dereck Fecteau : 3 buts et une passe, Alexis Gagnon : 2 buts et 2 passes, Nathan Paquet et Nykolas Mendez-Roy y ont été aussi avec 2 buts et une passe chacun.

Samedi à Saint-Georges, Nathan Paquet ouvre la marque dès la cinquième minute de jeu pour donner l’avance au Beauce Mitsubishi. St-Éphrem reçoit 3 avantages numériques consécutifs en milieu de première période mais le désavantage numérique excelle pour le Beauce Mitsubishi et le gardien Jacob Pomerleau-Poulin ferme la porte à plusieurs reprises devant son filet. Saint-Éphrem marque leur premier but à la quatorzième minute pour créer l’égalité 1 à 1.

En deuxième période, le Beauce Mitsubishi domine le jeu mais c’est au tour du gardien adverse de fermer la porte au Beauce Mitsubishi. Timothé Alexis permet à l’équipe locale de prendre les devants en avantage numérique sur des passes de Olivier Girard et Justin Groleau en milieu de la troisième période. Une minute plus tard, Nathan Paquet avec les aides de Justin Veilleux et Marc-Antoine Mercier inscrit le but d’assurance et le Beauce Mitsubishi l’emporte 3 à 1.

La série 3 de 5 se continuera à Saint-Éphrem ce vendredi le 1er mars à 20 h 30.