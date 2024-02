Le Cool FM jouera au Centre Caztel de Sainte-Marie ce dimanche

Pour au moins le prochain match, prévu le dimanche 3 mars à 13 h, le Cool FM déménagera au Centre Caztel de Ste-Marie de Beauce.

En effet, la partie qui devait initialement avoir lieu le 17 février contre les Pétroliers de Laval sera ce jour-là à Sainte-Marie. Cette décision intervient alors que les employés des loisirs de la Ville de Saint-Georges ont annoncé une grève illimitée.

Les détenteurs de billets de saison doivent utiliser le billet du 17 février pour entrer. Tous les billets de saison auront une place assise non réservée. En plus, 200 billets assis seront mis en vente en plus de 500 billets debout. Tous les billets sont en admission générale, pas de places réservées.



Le Centre Caztel est un aréna neuf ouvert en 2011. Il y a deux glaces, dont la principale, la patinoire Desjardins où il y a 1000 bancs et une capacité totale de 1700 personnes. L'ambiance devrait être au rendez-vous dimanche après-midi !

Le Cool FM sera au Centre Mario-Gosselin de Thetford ce vendredi 1er mars pour visiter l'Assurancia à 20h.