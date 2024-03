Coupe du monde de snowboard cross: Eliot Grondin à la tête des qualifications

Eliot Grondin est en ce moment même à Sierra Nevada en Espagne pour sa quatrième Coupe du monde en snowboard cross de la saison.

Au sommet de son sport, le jeune athlète de Sainte-Marie a terminé à la tête des qualifications. La compétition se poursuit en fin de semaine.

Rappelons que lors d'une visite au Mont-Orignal, il s'était dit confiant pour sa saison. « C'est sûr que tu veux toujours gagner la course. On est là puis on se dit pourquoi pas moi. Avoir du plaisir, c'est important et j'en ai eu beaucoup cet hiver. Je suis rendu à un niveau où je sais que si je ne fais pas d'erreur, je suis capable de remporter n'importe quelle course. Il faut juste que mentalement et physiquement je sois là. Si je continue sur cette lancée, je ne suis pas trop inquiet pour le reste de la saison », avait-il indiqué à notre journaliste, Germain Chartier.

Depuis le début de l'hiver, Eliot a déjà remporté quatre médailles d'or, ainsi qu'une médaille de bronze.