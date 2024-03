LHCS : Saint-Joseph rejoint Sainte-Marie en demi-finale

Les séries quarts de finales 4 de 7 de la Ligue de hockey Côte-Sud se sont conclues en fin de semaine, deux séries se terminant en six rencontres et une autre avant nécessité la présentation d’un match no 7.

De nouveaux champions seront couronnés au terme de ces séries puisque lors de ce premier tour, le Familiprix de Saint-Joseph a éliminé les champions défendants, les Mercenaires de Lotbinière, en six parties.

Le Décor Mercier de Montmagny et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli passent également au second tour, rejoignant ainsi le Giovannina de Sainte-Marie qui avait éliminé les Hunters de Saint-Prosper en quatre parties consécutives.

Le Familiprix se défait de Lotbinière

Tirant de l’arrière 1-3, les Mercenaires de Lotbinière espéraient étirer le plaisir dans leur affrontement 4 de 7 contre le Familiprix de Saint-Joseph. Après avoir remporté le match de vendredi soir à domicile, les champions défendants se sont inclinés 2-1 samedi soir au terme d’une rencontre serrée.

Devant une salle comble vendredi soir au Centre récréatif de Saint-Gilles, la formation de Lotbinière s’est assurée de disputer, à tout le moins, un match no 6 en prenant la mesure du Familiprix par la marque de 7-6 en prolongation.

Les Beaucerons ont pris les devants 3-0 en première avec des filets de Maxime Cliche, Alexandre Mathieu et Jacob Jacques, ce dernier en avantage numérique, avant d’accroître cette avance avec deux buts rapides en début de deuxième, soit ceux de Louis-Antoine Rochette à 1:17 et Alexandre Thibodeau en désavantage numérique à 3:12.

Tommy Desrochers à 4:17 et Frédérick Roger-Savard, deux minutes plus tard, ont réduit l’écart pour les locaux, mais Jonathan Goulet a profité d’un avantage numérique en fin de période pour porter la marque 6-2 en faveur du Familiprix qui s’est effondré en accordant quatre buts sans réplique aux Mercenaires en troisième, ceux-ci étant l’œuvre successivement de Mathieu Blanchet, Joey Beaudoin en avantage numérique, Frédérick Roger-Savard et Joey Beaudoin, son deuxième de la période, à 18:12.

C’est finalement Samuel Bisson qui a tranché le débat avec son deuxième des séries, assisté de Joey Beaudoin, à 9:02 de la quatrième période.

Fin de match tardive à Saint-Joseph

Cette série 4 de 7 s’est terminée aux petites heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche alors que le Familiprix et les Mercenaires s’affrontaient dans une rencontre débutant à 22 h 30. Tout comme les Éperviers de Saint-Charles, les Mercenaires se sont butés à un gardien en pleine possession de tous ses moyens. Hubert Morin a repoussé 57 des 58 tirs dirigés vers lui, menant le Familiprix vers un gain de 2-1 devant la formation de Lotbinière qui subissait ainsi l’élimination en six parties.

Après une première période sans buts, Jean-Michaël Gilbert a procuré l’avance aux locaux à 7:11, mais Samuel Bisson a ramené tout le monde à la case départ en créant l’égalité en désavantage numérique, un filet inscrit sans aide à 14:10.

Jacob Jacques a procuré la victoire au Familiprix en marquant lui aussi lorsque son équipe était à court d’un homme, un filet inscrit av. l’aide d’Antoine Fortin dès la 24e seconde de jeu en troisième. Le reste de l’engagement a été l’affaire d’Hubert Morin qui a blanchi ses adversaires, repoussant les 22 tirs dirigés vers lui.

Plastique Moore contre le Jerico

Après avoir remporté les matchs no 3 et 4 le week-end dernier, le Plastiques Moore de Saint-Damien espérait reprendre là où il l’avait laissé en se rendant au Centre Rousseau pour le match no 5 de sa série quart de finale l’opposant au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. La série s’est rendue jusqu’à la limite des sept parties, le Pavage Jirico éliminant, non sans peine, le Plastiques Moore.

Mené par Louis-Charles Hallé qui a récolté quatre points, dont deux buts, le Pavage Jirico a signé un gain sans équivoque de 6-1 lors du match no 5 présenté le vendredi 1er mars au Centre Rousseau, prenant à ce moment les devants 3-2 dans la série.

Les locaux ont pris l’ascendant sur le match dès la période initiale avec trois buts contre un seul pour les visiteurs. Janin Desjardins a profité d’un avantage numérique pour ouvrir la marque à 6:50, puis Louis-Charles Hallé a porté la marque 2-0 à 14:27 avant que Louis-Philippe Charest ne rétrécisse l’écart en supériorité numérique, lui aussi, à 16:10.

Donovan Vézina a redonné une avance de deux buts aux siens 13 secondes après le filet de Charest et Zacharie Dumas a porté la marque 4-1 en faveur des locaux avec le seul but du deuxième engagement. Frédérick Dionne et Louis-Charles Hallé, alors qu’il ne restait qu’une seconde à jouer en troisième, ont complété pour le Pavage Jirico qui a dominé 40-33 au chapitre des tirs au but.

Retour du balancier à Saint-Damien

Loin de s’avouer vaincu, le Plastiques Moore attendait ses adversaires de pied ferme samedi soir à l’Aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Menés par Raphaël Corriveau qui a amassé cinq points, dont un tour du chapeau, les Bellechassois l’ont emporté 6-3, forçant la tenue d’un match no 7 dimanche après-midi à Saint-Jean-Port-Joli.

Pascal Gonthier eut ouvert à la marque à 3:04 en première, puis Frédérick Dionne a créé l’égalité avec un filet sans aide un peu plus de deux minutes plus tard. Déjà complice du but de Gonthier, Raphaël Corriveau a donné une avance de 3-1 au Plastiques Moore avec deux buts consécutifs, mais Édouard Ouellet a réduit l’écart à un seul but à 16:16.

Raphaël Corriveau et Jean-Maxime Bond ont donné une avance de 5-2 en deuxième et Christopher Sénécal a concrétisé la victoire des siens avec son premier des séries à 4:05 en troisième. Édouard Ouellet a complété la marque avec son deuxième de la rencontre à 12:20.

Blanchissage pour le Pavage Jirico

Pavage Jirico et Plastiques Moore se retrouvaient donc au Centre Rousseau dimanche après-midi pour le match ultime de cette série. Mené une fois de plus par Édouard Ouellet qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jirico a triomphé du Plastiques Moore 6-2, se qualifiant ainsi pour le prochain tour des séries. Frédérick Dionne dès la 2e minute de jeu et Zacharie Dumas, à 14:17, ont donné les devants 2-0 au Pavage Jirico dès le premier engagement.

Édouard Ouellet a doublé l’avance des siens avec deux filets en trois minutes en deuxième, enlevant toute chance de retour au Plastiques Moore qui a malgré tout connu un fort match avec 47 tirs au but contre 41 pour les locaux (après deux périodes).

Samuel Plourde et Raphaël Corrivveau ont inscrit les Plastiques Moore en troisième, Mathieu Bélanger et Édouard Ouellet, avec son troisième du match, ont marqué les autres buts du Pavage Jirico.

Les Éperviers éliminés par Montmagny

Après avoir remporté les matchs no 3 et 4 le week-end précédent, le Décor Mercier de Montmagny ont pris la mesure des Éperviers de Saint-Charles cette fin de semaine, signant deux autres victoires pour remporter leur série 4 de 7 en six rencontres et passer en demi-finale, ou finale de division. Comme il l’a fait lors des matchs no 3 et 4, le gardien Antoine Coulombre a tout simplement été brillant, repoussant 105 des 111 tirs dirigés vers lui par les joueurs des Éperviers.

Devant 506 spectateurs réunis le vendredi 1er mars à l’aréna de Saint-Charles, Jean Daniel Gauthier a inscrit quatre buts et le Antoine Coulombe a bloqué 57 des 60 tirs dirigés vers lui, ce qui a permis au Décor Mercier de l’emporter 5-3 sur les Éperviers et ainsi prendre les devants 3-2 dans la série.

Les deux équipes se sont échangé deux buts lors de la période initiale. Après que Jean Daniel Gauthier eut donné les devants aux visiteurs à 1:37, Jonathan Laberge et Gabriel Bouchard ont renversé la vapeur pour les Éperviers qui menaient 2-1 après un peu plus de 14 minutes de jeu.

Gauthier a créé l’égalité à 19:17 avant d’inscrire son 3e de la rencontre à 2:47 en deuxième.

Dave Richard a creusé l’écart en fin de période pour le Décor Mercier qui a vu Jessy Croteau rétrécir l’écart à 10:27, en milieu de troisième. Jean Daniel Gauthier a planté le dernier clou dans le cercueil des Éperviers en inscrivant le filet d’assurance, son quatrième du match, à 17:23.

Coulombe récidive

Puis devant 752 spectateurs réunis samedi soir à l’aréna de Montmagny, Antoine Coulombe a fait face à un nouveau barrage de 51 tirs contre 32, menant le Décor Mercier vers un gain de 4-3 en temps réglementaire et envoyant ainsi les Éperviers en vacances.

William Labbé a procuré les devants aux Bellechassois à 7:21 en première puis en deuxième, des filets en avantage numérique de Jean Daniel Gauthier et Olivier Coulombe a permis aux locaux de prendre les devants 2-1 en première moitié de deuxième. Jessy Croteau a égalé la marque à 11:26, mais Étienne Blais redonnait les devants au Décor Mercier à 16:39.

Keven Dupont a permis aux Éperviers de créer l’égalité avec un but sans aide à 12:48 en troisième et c’est finalement Mickael Jalbert, avec son premier des séries une minute et 11 secondes après le but égalisateur, a redonné les devants pour de bon au Décor Mercier qui a repoussé les attaques de ses adversaires par la suite, Saint-Charles n’ayant pu percer la muraille d’Antoine qui n’a cédé qu’une seule fois sur 26 tirs lors de cet engagement.

Place aux demi-finales

C’est ainsi qu’au prochain tour des séries qui s’amorcera vendredi soir, le Familiprix de Saint-Joseph se mesurera au Giovannina de Sainte-Marie dans un affrontement 100 % beauceron. Dans l’est, le Décor Mercier de Montmagny se frottera au Pavage Jirico dans un duel de la route 132. L’horaire complet sera mis en ligne sur le site web de la LHCS dans les prochaines heures.