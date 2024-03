Une belle journée mère-fils pour les Lynx M18

Les Lynx M18 étaient en action pour leurs dernières parties de la saison régulière à domicile. Un programme double attendait l’équipe de David Labrecque mercredi dernier. Un duel contre les Sélects de l’école secondaire Paul-Hubert de Rimouski.

Pour la première partie, l’équipe de Rimouski a su prendre les devants après seulement 36 secondes au début de la partie. Les Lynx se sont relevés et trouvèrent eux aussi le fond du filet. Les Sélects ont continué leur offensive et avant la troisième période l’équipe de Rimouski menait 3 à 1.

Les Lynx n’ont pas abandonné et ils ont redoublé d’effort. Ils ont su revenir de l’arrière pour égaliser la marque avant la fin de la troisième période. La partie s’est terminée en tir de barrage en faveur des Sélects par la marque finale de 4 à 3.

Six heures plus tard, les 2 équipes s’affrontaient de nouveau. Cette fois-ci ce sont plutôt les Lynx qui ont été les premiers à trouver le fond du filet. Les Sélects de Rimouski se sont regroupés et égalisèrent la marque avant la fin de la première période.

Aucun but fut marqué en deuxième et en troisième période et les deux équipes ajoutèrent un point et elles amenèrent la partie à sa limite en scellant de nouveau l’issu de la rencontre par tirs de barrage. Malheureusement pour les Lynx, Rimouski se sauva pour la deuxième fois avec une victoire.

Samedi, journée spéciale pour les Lynx; c’était la journée mère-fils. L’équipe de Beauceville affrontait l’Arsenal de l’Académie St-Louis aux 3 Glaces de Québec. Les mères ont eu un accès privilégié pour observer les entraîneurs et les joueurs en action. La partie a débuté par un but de l’Arsenal. Les Lynx se sont regroupés pour trouver le fond du filet 3 fois de suite menant alors 3 à 1 grâce à leur jeu de puissance.

Le momentum a toutefois changé de côté et l’Arsenal ont pu égaliser la marque en troisième période. Une pénalité aux Lynx à deux minutes de la fin de la troisième période a permis à l’Arsenal de prendre les devants. Le résultat final : Arsenal 4 - Lynx 3.

Malgré le fait que les joueurs et entraîneurs des Lynx et les mères auraient aimé un autre résultat, tous ont apprécié le moment.

Pour leur prochaine fin de semaine, les Lynx compléteront leur saison régulière par deux parties contre l’école du Rocher à Grand-Mère les 9 et 10 mars.

Lynx M13 D1

Subissant un revers de 5-0 face à l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis le week-end dernier, les Lynx seront du côté du Complexe 2 Glaces Honco, vendredi le 15 mars prochain, pour conclure leur saison régulière.

Lynx M15 D2

Les Lynx se dirigeaient au Complexe 2 Glaces Honco, vendredi dernier le 1er mars alors qu’ils affrontaient le Collège de Lévis-Or. Les Lynx quittent Lévis avec une défaite au compte de 3-2 et ils termineront leur saison régulière samedi prochain le 9 mars pour recevoir à l’aréna EJM/René-Bernard à Beauceville l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis à 11h00.

Lynx M15 D1 relève

Profitant d’une fin de semaine de congé le week-end dernier, les Lynx vous invitent à leurs prochaines parties alors qu’ils joueront à l’aréna EJM René-Bernard le 9 mars prochain contre St-Patrick’s High School, à 12 h 30, et contre l’École secondaire du Mont Sainte-Anne à 17 h.