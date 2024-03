Les Condors se rapprochent de la première place

Les Condors se réveillent ce dimanche et ne sont plus qu’à deux points des Cobras de Terrebonne et du premier rang suite à leur gain face à Laval, vendredi, puis aux Braves ce samedi.

Tout d'abord, c'est à Laval que la troupe de Jonathan Ferland a été chercher une victoire plutôt facile sur le score de 6 à 0.

Alexandre Lamarre a pu se démarquer en réalisant un but et deux passes. Les autres buteurs dans ce match étaient Charles-Étienne Hébert, Jean-Raphaël Roy, Xavier Labbé, Tristan Dussault, Charles-Étienne Lemay.

Les Condors peuvent encore aspirer au premier rang

Le samedi à Sainte-Marie, un but de Tristan Dussault en fin de troisième période a permis aux Condors du Cégep Beauce Appalaches (32-12-1-1) de gagner de façon in extrémis contre les Braves de Valleyfield (23-20-2-1).

Pour Dussault, il s’agissait de son deuxième filet du match, lui qui termine sa soirée avec trois points. En première période, le centre avait marqué un filet en désavantage numérique sur un bel effort individuel. Depuis son arrivée des Bruins d’Estevan (SJHL), le joueur de 19 va bien avec 21 points en 16 duels.

Suite à ce gain, les Condors sont au deuxième rang, à deux points des Cobras avec deux matchs à jouer. Les Braves quant à eux sont en huitième position du classement à égalité avec Granby.

Tirant de l’arrière 2 à 1 après 40 minutes, les Braves ont enfilé l’aiguille sur un but sans aide de Félix-Olivier Beaudin. Ce but a fouetté les siens, la recrue de 17 ans Marc-Antoine Riopel a fait mouche pour donner les devant aux Braves 3 à 2 près de deux minutes plus tard.

Les réjouissances sont de courtes durées, Jean-Raphaël Roy fait scintiller la lumière rouge sur une passe savante de Dussault pour créer l’égalité 3 à 3. Ce même Dussault mettra fin au débat par la suite. Roy va bien avec huit points à ses quatre derniers matchs.

Chacune des formations a obtenu un filet en surnombre; 1/6 pour Valleyfield et 1/5 pour Beauce-Appalaches. Dans la victoire, William Gagné a obtenu 26 arrêts, pour sa 19e victoire de la saison.