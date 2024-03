Condors et Cobras au coude-à-coude pour le titre de champion

Les Chevaliers débutaient leur série 2 de 3 face aux Estacades de Trois-Rivières hier soir et les visiteurs se sont montrés beaucoup plus affamés. Ils ont dominé le match et ont pris les devants 1 à 0 dans la série grâce à une victoire de 4 à 2 devant 1 317 spectateurs présents à Lévis. La troupe lévisienne a connu une première période très ...