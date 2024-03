En route vers la Tchéquie pour jouer du football américain

Vincent Breton-Robert, un enseignant et entraîneur à la Polyvalente Saint-Georges, s'envole cette semaine pour la Tchéquie, afin de vivre une expérience bien particulière, celle de jouer au football dans une ligue professionnelle en Europe.

En effet, cet ancien Rouge et Or de l'Université Laval agira comme porteur de ballon et receveur de passe pour la formation des Blades d'Ústí nad Labem, une ville de quelque 100 000 habitants, à 45 minutes au nord de Prague, près de la frontière allemande.

L'équipe fait partie de la Czech League of American Football (CLAF). Le natif de Saint-Anselme a été recruté via un site web (Europlayer.com) sur lequel des formations du continent font état des postes de joueurs qui sont disponibles en recrutement international au sein de leur club. Vincent Breton-Robert a obtenu une des deux places offertes à des athlètes «américains», le Canada se retrouvant dans cette catégorie.

« Je veux vivre cette expérience unique qui ne se répètera pas pour moi de jouer sur une base professionnelle », a-t-il indiqué à EnBeauce.com, lors d'une entretien téléphonique. L'homme de 28 ans laisse donc son poste de prof de mathématiques pour les quatre prochains mois, lui qui est aussi entraîneur-chef des Cadets et entraîneur des porteurs de ballon Juvéniles des Dragons de la PSG.

Notons que le football américain est de plus en plus suivi et de plus en plus pratiqué sur le vieux continent. D'ailleurs, à cet effet, la NFL (National Football League) poursuit sur sa lancée de tenir des matchs de saison régulière sur la scène internationale. Ainsi, en 2024, les Bears de Chicago, les Vikings du Minnesota et les Jaguars de Jacksonville iront jouer des parties à Londres alors que les Panthers de la Caroline s'exécuteront à Munich (Allemagne).