Une récole totale de 34 médailles pour Chaudière-Appalaches

La région de la Chaudière-Appalaches a paradé lors de la cérémonie de clôture, samedi soir, en conclusion de la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Ce fut l’occasion pour la délégation de célébrer son 6e rang au classement des régions et une récolte de 34 médailles.

« Les résultats obtenus dépassent nos attentes. Les athlètes ont réalisé des performances exceptionnelles du côté de Sherbrooke. Ils ont démontré qu’ils sont de calibre face aux meilleurs sportifs de la province », mentionne la cheffe de délégation Sabrina Bilodeau.

La Chaudière-Appalaches améliore de quatre rangs sa position au classement obtenue lors de la finale de 2023. Il s’agit également de la meilleure récolte de médailles pour la région depuis la 48e Finale des Jeux du Québec à Saguenay en 2013.

Lors de la cérémonie de clôture la patineuse de vitesse Aby-Léonie Ward (Lévis) a eu l’honneur d’être le porte-drapeau de la délégation. Pendant ces jeux, la patineuse de 13 ans a participé aux finales A de toutes les épreuves auxquelles elle prenait part. Elle repart de Sherbrooke avec une médaille d'or au 1 500 m, une d’argent au 500 m et une de bronze au 1 000 m. Sa présence lors des trois rondes de relais mixte a aidé son équipe à obtenir une 4e place. À Sherbrooke, Aby-Léonie s'est démarquée par son attitude positive et sa capacité à mettre en application les conseils de ses entraîneurs.

Derniers résultats

Les athlètes de hockey féminin étaient en action samedi lors de la dernière journée de ces Jeux. Elles se sont battues contre l’équipe de la région hôte, l’Estrie, pour espérer obtenir la médaille de bronze. Après une première période à quatre buts, les filles ont su conserver leur avance pour le reste de la partie qui s’est conclu avec une marque de 5 à 2. L’équipe repart avec la médaille de bronze.

Marilee Vachon se mérite le titre d’étoile du jour. Son dévouement et son niveau d’effort lors de la partie et du reste du tournoi ont fait qu’elle a bien performé tout au long de la compétition. Elle est un véritable exemple de persévérance pour ses coéquipières. De plus, elle a compté deux des cinq buts du match de bronze.

Rendez-vous à Trois-Rivières

La grande famille des Jeux du Québec se dirigera vers la Mauricie où la ville de Trois-Rivières accueillera la 59e Finale des Jeux du Québec à l’été 2025. Les 19 régions croiseront à nouveau le fer du 25 juillet au 2 août.

Entre-temps, toute la délégation de la Chaudière-Appalaches suivra de près les démarches lancées par la Ville de Saint-Georges afin d’obtenir la Finale des Jeux du Québec à l’été 2027.