Des selles commanditées pour la cavalière Océane Veilleux

La cavalière Océane Veilleux vient de signer une importante entente de commandite pour poursuivre ses épreuves de courses de baril du circuit professionnel de rodéo international, auxquelles elle participe.

En effet, le distributeur d'équipement professionnel en rodéo, Usher Brand Silver & Saddlery, installé en Arizona, fournira des selles de compétition à la native de Saint-Alfred. « Nous sommes si fiers de pouvoir soutenir ses rêves de rodéo et de l'accueillir dans l'équipe d'élite », a publié l'entreprise sur sa page Facebook. Le contrat est d'une durée d'un an.

Le jeune femme, qui vient de célébrer ses 19 ans, occupe présentement la première place parmi les recrues du World Championship Barrel Racing et la 19e place au total des 352 compétitrices du circuit, avec des gains de 15 858 $ en 23 rodéos.

La Beauceronne, qui étudie à l’Université de Texas A&M, est de plus en plus connue chez nos voisins du Sud. La semaine dernière, elle a accordé une entrevue au réseau Cowboy Channel +, qui est un diffuseur de référence dans le milieu des rodéos.