Emmy Fecteau et Rosalie Begin-Cyr couronnées championnes canadiennes

Pour la deuxième fois en trois ans, les Stingers de l'Université Concordia ont brandi le trophée Golden Path, en battant les Varsity Blues de l'Université de Toronto 3-1 lors du championnat de hockey féminin GFL U Sports, ce dimanche 17 mars.

Les deux joueuses de la Beauce, Emmy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr mettent ainsi la main sur un deuxième trophée.

Dans une finale à sens unique, les coéquipières d'Emmy Fecteau ont largement dominé cette ultime partie. Les Stingers trouvent le chemin des filets dès la première minute grâce à Émile Lussier, suivi six minutes plus tard par Jessymaude Drapeau pour porter le score à 2-0.

Aucun but ne sera marqué dans la seconde période. Il faudra attendre un très beau travail de Zoé Thibault en troisième période, qui permettra à la Beauceronne, Rosalie Bégin-Cyr de marquer le but gagnant. Toronto viendra ajouter un but anecdotique en toute fin de période. Score finale 3 à 1.

Rosalie Bégin-Cyr a été élue joueuse du match et Emmy Fecteau aura récolté une passe. Le match marquait la troisième apparition consécutive des Stingers en finale U SPORTS. Elles ont remporté le titre en 2022, en battant l'Université Nipissing 4-0, mais ont perdu 4-3 en prolongation contre l'Université Mount Royal en 2023.