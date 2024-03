Championnats canadiens de l'Est en natation: Émile Bergeron fait bonne figure

Le nageur Émile Bergeron a fait très bonne figure dans le cadre des Championnats canadiens de l'Est, qui se sont déroulés au PEPS de l'Université Laval à Québec, jeudi et vendredi.

Lors de l’épreuve du 100 m dos, le Georgien a remporté la finale B chez les juniors (14-17 ans) avec un temps de 1:00:44, qui a représenté la 7e meilleure marque de la compétition chez les juniors.

À l’épreuve du 50 m dos disputée vendredi, Emile a réalisé un excellent chrono de 27:99 en préliminaire. (meilleur temps chez les juniors) Ce résultat lui a permis de faire partie de la finale A, regroupant des sept nageurs seniors. Il a terminé au 10e rang de cette finale avec un temps de 28:14.

La compétition regroupait au total 640 athlètes, répartis dans 105 clubs dont un provenant de New York. L'athlète de 16 ans est le seul représentant du Club de natation régional de Beauce (CNBR), qui n'avait pas envoyé de nageur à cette compétition depuis la pandémie.

Impact de la grève

La préparation du nageur pour cette importante compétition n'as pas été de tout repos, au cours des dernières semaines.

En effet, il n'a pu s'entraîner au bassin du complexe aquatique de Saint-Georges, en raison de la grève des employés du Service des loisirs de la municipalité.

Pour maintenir sa condition physique et être fin prêt pour le championnat, il a effectué le trajet Saint-Georges-Québec à tous les jours depuis les trois dernières semaines, pour s'entraîner avec les clubs des Riverains de Lévis et du Rouge et Or de l’Université Laval, qui l'ont accueilli à cet effet.

La saison d’Emile Bergeron se poursuit, alors qu'il sera en compétition au bassin olympique de Montréal à l’invitation Internationale Neptune, du 4 au 7 avril. Il participera en compagnie d’autres nageurs du CNRB.