Natation: deux médailles pour Émile Bergeron à la Coupe du Québec

Le Georgien Émile Bergeron a remporté deux médailles, chez les nageurs de quatorze et quinze ans, dans le cadre de la Coupe du Québec, disputée à Montréal la fin de semaine dernière.

L'athlète du Club de natation régional de Beauce a décroché l’argent au 50 mètres dos, et le bronze au 100 mètres de la même discipline. C'est la deuxième année de suite qu'il s'inscrivait au tableau des médaillés de ce championnat, qui rassemble les nageurs les plus performants de soixante clubs de partout au Québec.

Son frère, Hubert Bergeron, inscrit aussi à la compétition, a terminé parmi les vingt premiers dans les sept épreuves auxquelles il a participé.

Coupe des régions ANQCA

La semaine précédente, une délégation de vingt athlètes du CNRB ont pris part à la Coupe régionale ANQCA (Québec et Chaudière-Appalaches), disputée à Lévis.

Au total, les nageuses et les nageurs de la Beauce sont montés sur le podium à vingt reprises, dont six fois pour recevoir l'or. Émy Laflamme, Marianne Bellavance, Ophélie Sirois, Maxim Frenette, Émile Bergeron, Hubert Bergeron et les participantes au relais 4X50 mètres libre ont récolté les honneurs.

Par ailleurs, le grand responsable du CNRB, Martin Sirois, a confirmé qu'il est en préparation d'une compétition qui se tiendra au Complexe multisports de Saint-Georges les 23 et 24 mars prochains.