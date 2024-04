Saint-Georges accueillera David Dallaire et Jamyson Goudreau avec leurs trophées

David Dallaire et Jamyson Goudreau, deux athlètes originaires de la Beauce ayant respectivement remporté la Coupe Grey et la Coupe Vanier, seront présents avec leurs trophées à la Polyvalente de Saint-Georges, le mercredi 17 avril.

Le joueur des Alouettes de Montréal, David Dallaire, sera également du côté du Cégep Beauce-Appalaches, le jeudi 18 avril.

Après avoir remporté deux trophées majeurs avec leurs équipes, les deux Beaucerons seront de retour dans leur région natale avec leurs coupes afin de venir à la rencontre de la population.

Dans un premier temps, les deux anciens Dragons seront à la Polyvalente de Saint-Georges le mercredi 17 avril de 17 h à 19 h. L'organisation proposera une formule 5 à 7 avec bière et saucisse. Des dons seront également possibles afin de pouvoir prendre une photo et obtenir une signature des deux champions. Une vente de vieux casques et chandails sera également organisée.

Le lendemain, jeudi 18 avril, ceux qui souhaitent voir ou revoir David Dallaire avec la Coupe Grey, pourront le faire dans la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, dès 14 h 30. Une belle occasion d'aller à la rencontre de deux jeunes joueurs d'avenir.