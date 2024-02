Saint-Gédéon honore son champion Adam Lachance

Une belle foule s'est installée dans les rues de Saint-Gédéon, samedi, pour voir le footballeur, Adam Lachance, défiler avec la Coupe Vanier, qu'il a remporté en novembre dernier avec les Carabins de l'Université de Montréal.

Le natif du village s'est ensuite prêté à une session de signatures et de prises de photos avec ses partisans et admirateurs, jeunes et moins jeunes, à l’Aréna Marcel Dutil. Outre les membres de sa famille, le centre offensif a pu compter également sur la présence de plusieurs amis, dont des anciens coéquipiers des Patriotes de la Polyvalente Bélanger.

En soirée, le No 69 a effectué la mise au jeu officielle d'ouverture du Tournoi de hockey Midget.

« C'était un peu spécial aujourd'hui mais ça m'a fait plaisir de présenter la coupe aux gens qui m'ont supporté tout au long de la saison », a-t-il confié à EnBeauce.com. Ici à Saint-Gédéon, on supporte beaucoup les athlètes locaux. Je trouve ça vraiment fabuleux de pouvoir vivre dans un entourage comme ça. »

Une année charnière

Le jeune homme de 22 ans profite de la saison morte pour soigner une importante blessure à l'épaule, afin d'être fin prêt à reprendre du service cet automne. « Il faut que je mette le focus à réparer mon épaule, à renforcer le tout pour la prochaine saison. Ce sera pas une année où je vais améliorer mes habiletés pour devenir un meilleur joueur [...] je dois prendre soin de mon corps », a-t-il dit.

À ce sujet, le colosse avoue qu'il doit perdre plusieurs kilos pour avoir de meilleurs succès car « cette saison, jouer à ce poids-là, ça a été difficile. »

À l'automne, Adam Lachance en sera à son troisième départ avec les Carabins, une année cruciale pour se démarquer et pour se faire remarquer des dépisteurs de la Ligue canadienne de football et de la NFL (National Football League).

Il sait qu'il est possible d'atteindre ce but de jouer dans les ligues majeures pour un Beauceron, à l'exemple d'Antony Auclair, « pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect et qui a ouvert la voie. »

Ce soir, il écoutera le match du Super Bowl avec une main sur la Coupe Vanier, en espérant qu'un jour, ce puisse être le Trophée Vince-Lombardi! Pourquoi pas?