Le Grand Tour du lac Mégantic et le Gran Fondo présentés en même temps cette année

Le comité organisateur vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, que le 32e Grand Tour du lac Mégantic sera présenté le samedi 17 août prochain.

De plus, l'activité familiale sera jumelée cette année au Gran Fondo Lac-Mégantic, événement compétitif bien connu des cyclistes de haut niveau. Les deux événements s’unissent donc le même jour, avec un nouveau point de départ, soit Parc des Vétérans, en plein centre-ville de Lac-Mégantic.

Pour le Grand Tour, le départ aura lieu à 9 h 30 et les deux trajets habituels seront offerts: la randonnée familiale de 33 kilomètres jusqu’à Piopolis, avec retour en navette au point de départ (parc des Vétérans), et le tour complet de 53 kilomètres de niveau intermédiaire. Pour l’occasion, le Village du Grand Tour, formé de kiosques de partenaires, sera aménagé aussi au Parc des Vétérans.

Pour le Gran Fondo, le départ aura lieu à 10h30. La compétition proposera un parcours de 129 kilomètres, composé du tour du lac et d’un parcours menant au Morne de Saint-Sébastien (Plus de détails au www.granfondolacmegantic.com).

Inscription et pré-inscription

Pour les cyclistes qui s'inscriront en ligne jusqu’au 11 août sur Eventbrite, il en coûtera 20$ par personne. L’inscription en prévente permet de participer au tirage d’un prix d’une valeur de 500$.Le Grand Tour sera cette année gratuit pour les cyclistes de 17 ans et moins. Les enfants de 11 ans et moins devront être accompagnés d’un adulte. Il sera également possible de s’inscrire le jour de l’événement, à raison également de 20 $ par personne. Un dîner au coût de 5$ supplémentaires sera offert à Piopolis.

Des haltes d’eau, des arrêts collations et le service de sécurité et de premiers soins sont inclus dans l'inscription. Un service de réparation abordable est offert sur place et tout au long du parcours. Nous vous suggérons de faire une mise au point de votre vélo avant l’événement. Plusieurs prix de participation seront tirés parmi les participants inscrits. Et comme par le passé, les vélos électriques sont les bienvenues !

Pour toute information sur le Grand Tour du lac Mégantic., consultez le site Internet ainsi que la page Facebook.